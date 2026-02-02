Αυξάνονται τα κρούσματα γρίπης με αυξανόμενο αριθμό ασθενών να διασωληνώνονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Η γρίπη συνεχίζει να είναι σε έξαρση με τα κρούσματα να αυξάνονται και ολοένα περισσότερους ασθενείς να χρειάζονται νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Δύο μικρά παιδιά μεταφέρθηκαν με σοβαρά συμπτώματα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» το βράδυ της Παρασκευής (30 Ιανουαρίου 2026). Πρόκειται για βρέφος τριών μηνών και ένα κορίτσι τεσσάρων ετών, που ευτυχώς δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Το αγόρι, ηλικίας τριών μηνών, παρουσίασε βαριά συμπτώματα, ωστόσο δεν χρειάστηκε διασωλήνωση. Η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί και αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο από τη ΜΕΘ.

Το τετράχρονο κορίτσι, επίσης με έντονα συμπτώματα, έχει πλέον βγει από τη ΜΕΘ και συνεχίζει τη νοσηλεία του σε κλινική, με την υγεία του να βελτιώνεται.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υπογραμμίζει τη σημασία του εμβολιασμού, επισημαίνοντας ότι η φετινή έξαρση της γρίπης απαιτεί «μεγάλη προσοχή» από τους πολίτες και τις υγειονομικές αρχές.

«Οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν», τονίζει ο κ. Γιαννάκος, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να τηρούν τα μέτρα πρόληψης.

Τι είναι η γρίπη

Η γρίπη είναι οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης και μεταδίδεται πολύ εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο. Μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως και πολύ σοβαρή νόσο. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμένοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη.

Στην Ελλάδα εποχικές εξάρσεις γρίπης εμφανίζονται κατά τους χειμερινούς μήνες (από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο). Η δραστηριότητα της γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνει κατά τον μήνα Ιανουάριο και κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.

Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης είναι το καλύτερο και ασφαλέστερο διαθέσιμο μέσο πρόληψης της νόσου. Επειδή ο ιός της γρίπης μπορεί να υποστεί μεταλλάξεις, ο εμβολιασμός είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με έμφαση στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.