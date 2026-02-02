Ο επικεφαλής της easyJet χαρακτηρίζει «παράλογες» τις ευρωπαϊκές προτάσεις για δωρεάν μεταφορά δύο χειραποσκευών στην καμπίνα, προειδοποιώντας ότι θα αλλάξουν ριζικά τις πτήσεις μικρών αποστάσεων.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητείται πακέτο μέτρων που στοχεύει στην προστασία των επιβατών από επιπλέον χρεώσεις, προβλέποντας δωρεάν μεταφορά ενός μικρού αντικειμένου και μιας χειραποσκευής στην καμπίνα.

Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών προτείνουν τροποποιήσεις στις προτάσεις, ενώ οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της ΕΕ συνεχίζονται.

Σε μια περίοδο που οι αεροπορικές εταιρείες παλεύουν με αυξημένα κόστη και πιεσμένα περιθώρια κέρδους, μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις χειραποσκευές έρχεται να ανάψει φωτιές. Ο επικεφαλής της easyJet δεν μάσησε τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις «παράλογες» και προειδοποιώντας ότι, αν εφαρμοστούν, θα αλλάξουν δραματικά τον τρόπο λειτουργίας των πτήσεων μικρών αποστάσεων, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Η ευρωπαϊκή πρόταση που εξόργισε την easyJet

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τεθεί προς συζήτηση ένα πακέτο μέτρων που στοχεύει στην προστασία των επιβατών από πρόσθετες χρεώσεις. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη ώστε κάθε ταξιδιώτης να μπορεί να μεταφέρει δωρεάν στην καμπίνα ένα μικρό αντικείμενο, όπως τσάντα φορητού υπολογιστή, και ακόμη μία χειραποσκευή, χωρίς επιπλέον κόστος. Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών, μέσω του Συμβουλίου της ΕΕ, έχουν προτείνει τροποποιήσεις, ωστόσο οι διαβουλεύσεις παραμένουν ανοιχτές.

Γιατί αντιδρούν οι αεροπορικές

Σύμφωνα με την easyJet, τα αεροσκάφη δεν έχουν τη χωρητικότητα για να φιλοξενήσουν χειραποσκευές για όλους τους επιβάτες. Όπως εξηγεί η διοίκηση, μόλις περίπου τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών μπορούν να βρουν χώρο στα ντουλάπια της καμπίνας. Το υπόλοιπο ποσοστό θα αναγκάζεται να παραδίδει τις αποσκευές στην πύλη, διαδικασία που απαιτεί χειροκίνητη διαχείριση και προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις.

«Αυτή ήταν παλαιότερα η βασική αιτία καθυστερημένης επιβίβασης», σημειώνουν στελέχη της εταιρείας, τονίζοντας ότι το σημερινό μοντέλο χρεώσεων έχει επιτρέψει ταχύτερες αναχωρήσεις και καλύτερη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Ο αντίκτυπος στις τιμές των εισιτηρίων

Ένα ακόμη σημείο τριβής αφορά το κόστος για τον επιβάτη. Σήμερα, μόνο όσοι επιλέγουν να ταξιδέψουν με χειραποσκευή πληρώνουν επιπλέον. Αν η δωρεάν μεταφορά γίνει υποχρεωτική, το κόστος –σύμφωνα με την easyJet– θα ενσωματωθεί στη βασική τιμή του εισιτηρίου, οδηγώντας σε γενικευμένες αυξήσεις, ακόμη και για όσους ταξιδεύουν «ελαφριά».

Ζημιές τον χειμώνα, αισιοδοξία για το καλοκαίρι

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που η easyJet ανακοίνωσε προ φόρων ζημιές 93 εκατ. λιρών για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο (Σεπτέμβριος–Δεκέμβριος), αυξημένες σε σχέση με πέρυσι. Η εταιρεία αποδίδει το αποτέλεσμα κυρίως στο κόστος ανάπτυξης νέων δρομολογίων προς Μιλάνο και Ρώμη, αλλά και στη γενικότερη εποχικότητα του χειμώνα.

Παράλληλα, όμως, τα μηνύματα από τις κρατήσεις είναι ενθαρρυντικά. Ο Ιανουάριος καταγράφηκε ως μήνας-ρεκόρ σε όγκο και έσοδα, με το ενδιαφέρον για την καλοκαιρινή περίοδο να κινείται σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η εταιρεία προειδοποιεί ότι το επόμενο τρίμηνο θα επιβαρυνθεί περαιτέρω από αυξήσεις σε μισθούς, αεροδρομιακά τέλη και περιβαλλοντικές χρεώσεις.

Το ευρύτερο τοπίο στις low cost

Στον ίδιο κλάδο, η Wizz Air εμφάνισε μικρότερες ζημιές σε σχέση με πέρυσι, αν και τα λειτουργικά της αποτελέσματα πιέστηκαν από υψηλά κόστη συντήρησης. Η μετοχή της αντέδρασε θετικά, σε αντίθεση με την easyJet, που βρέθηκε υπό πίεση στο χρηματιστήριο.

Το συμπέρασμα; Οι αερομεταφορές εισέρχονται σε μια κρίσιμη φάση, όπου οι ρυθμιστικές αποφάσεις των Βρυξελλών ενδέχεται να αποδειχθούν εξίσου καθοριστικές με τις τιμές των καυσίμων ή τη ζήτηση των επιβατών.

Πηγή: ΟΤ