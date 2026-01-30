Η EasyJet εκφράζει έντονη αντίθεση στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή δωρεάν χειραποσκευής σε όλους τους επιβάτες, χαρακτηρίζοντάς το «παράλογη ιδέα».

Η EasyJet εξέφρασε έντονη αντίθεση στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την παροχή δωρεάν χειραποσκευής σε όλους τους επιβάτες, χαρακτηρίζοντάς το ως «παράλογη ιδέα». Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κέντον Τζάρβις, προειδοποίησε ότι η πρόταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών και καθυστερήσεις πτήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα πρόταση που δίνει σε όλους τους επιβάτες το δικαίωμα να μεταφέρουν δωρεάν μια μικρή βαλίτσα στην καμπίνα, πέρα από την τσάντα που επιτρέπεται ήδη κάτω από το κάθισμα. Η πρόταση θα αποσταλεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για περαιτέρω εξέταση.

Αντιδράσεις από την EasyJet

«Απλώς δεν υπάρχει χώρος στην καμπίνα, οπότε πρόκειται για άλλη μια παράλογη ιδέα», δήλωσε ο Τζάρβις, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Guardian. Όπως εξήγησε, η υποχρεωτική δωρεάν μεταφορά βαλιτσών θα οδηγούσε σε επιστροφή στις εποχές όπου πολλές χειραποσκευές έπρεπε να τοποθετούνται στο χώρο αποσκευών, προκαλώντας καθυστερήσεις στην επιβίβαση.

Ο επικεφαλής της εταιρείας πρόσθεσε ότι τα έσοδα από τις χρεώσεις αποσκευών αποτελούν σημαντικό μέρος των ετήσιων εσόδων της EasyJet, που ξεπερνούν τα 2,5 δισ. λίρες, και πως τυχόν αλλαγές θα μετακυλιστούν στους επιβάτες μέσω αυξημένων ναύλων.

Θέση της εταιρείας

Εκπρόσωπος της EasyJet ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές προτάσεις για τις χειραποσκευές είναι «ανεφάρμοστες» και θα είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και υποβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών. «Όλοι οι πελάτες μας μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν μία τσάντα κάτω από το κάθισμα, γεγονός που τους προσφέρει ευελιξία και διατηρεί τους ναύλους χαμηλούς», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι σχεδόν το 40% των πελατών επιλέγει μόνο τον βασικό ναύλο.

Παρέμβαση της διαφημιστικής αρχής

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η EasyJet υποχρεώθηκε να αποσύρει διαφημιστικό ισχυρισμό ότι η προσθήκη μεγάλης χειραποσκευής σε κράτηση κοστίζει «από £5,99», μετά από απόφαση της βρετανικής διαφημιστικής αρχής, η οποία έκρινε ότι η τιμή ήταν παραπλανητική.

Με πληροφορίες από Sky News