Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έκανε και με το παραπάνω το καθήκον της στο τελευταίο ματς του Ε’ ομίλου, νίκησε 23-6 την Κροατία και πλέον, αφιερώνεται ολοκληρωτικά στις «μάχες» της ζώνης των μεταλλίων.

Με αυτό το στόχο ταξίδεψε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι εκ προοιμίου φαβορί για βάθρο και θέλει το ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης. Μέχρι τώρα είναι αήττητη, ολοκλήρωσε με το απόλυτο και τη β΄φάση, είναι και τυπικά στην τετράδα, και θα μάθει την αντίπαλό της στον ημιτελικό της Τρίτης 3/2, μετά το ντέρμπι Ολλανδίας-Ισπανίας που ακολουθεί (22.15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Καταιγιστική από νωρίς η Εθνική

Τα γκολ άρχισαν να πέφτουν…βροχή από το ξεκίνημα: στο πρώτο τρίλεπτο κι όλας η εθνική μας είχε προηγηθεί 4-0, το οκτάλεπτο έκλεισε 5-0 με την Ελλάδα να έχει 5/8 σουτ και την Κροατία 0/9 (η Σταματοπούλου μέτρησε 5/5 αποκρούσεις). Μετά από 10 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά σκόραρε η Κροατία για το 6-1, η «γαλανόλευκη» που διαθέτει την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης, προηγήθηκε 8-1 με την 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου να ολοκληρώνει ιδανικά μια κόντρα (4:53).

Με το 4οι τέρμα της Βασιλικής Πλευρίτου έκλεισε με 11-2 το ημίχρονο. Ο…βομβαρδισμός συνεχίστηκε στο β’ μέρος, η ψαλίδα της διαφοράς όλο και αύξανε, 15-2 με το 6ο τέρμα της Βασιλικής Πλευρίτου στα 3.19 από τη λήξη την τρίτης περιόδου όπου πλέον κάτω από τα δοκάρια καθόταν η Ευαγγελία Καρύτσα και γενικότερα ο Χάρης Παυλίδης δοκίμαζε συστήματα και στην άμυνα και βεβαίως στην επίθεση.

Στα 2.06 η Ανδρονίκη Καραγιάννη σημείωσε το 16-2 και με 17-2 έκλεισε και το τρίτο οκτάλεπτο. Με τρία τέρματα της Μυριοκεφαλιτάκη και ένα της Νίνου έκλεισε το βιβλίο της αναμέτρησης στο +17. Η Βασιλική Πλευρίτου σημείωσε έξι γκολ και η Μυριοκεφαλιτάκη τέσσερα. Σκόραραν όλα τα κορίτσια εκτός από τις δυο γκολκήπερ και την Τορνάρου.

Ο ομοσπονδιακός άφησε εκτός 14άδας την Ελευθερία Πλευρίτου, τη θέση της πήρε η Ελευθερία Φουντωτού, ενώ αρχηγός ήταν η Έλενα Ξενάκη.

* Στο άλλο ματς του ομίλου, η Ιταλία «σφράγισε» την είσοδό της στα ημιτελικά, συντρίβοντας με 24-5 τη Γαλλία.

Οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-0, 6-4

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου (9/11, 81,8%), Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 1, Νίνου 2, Πάτρα 2, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 6, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα (6/10, 60%), Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 1.

ΚΡΟΑΤΙΑ (Μία Σίμουνιτς): Τρογιάν, Στιπάνοφ, Πέσιτς, Γ.Μπούτιτς 2, Μ.Μπούτιτς 1, Γκλας, Μέντιτς, Ρόγκουλι, Ρόζιτς 3, Μπάρισιτς, Κάνγκλερ, Φρκέτιτς, Λούλιτς, Ετέροβιτς.