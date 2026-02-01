Πτήση με προορισμό τη Ρόδο, που αναχώρησε από την Αθήνα με καθυστέρηση, δεν κατόρθωσε να προσγειωθεί λόγω έντονων αναταράξεων.

Η πτήση επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στις μετακινήσεις, επηρεάζοντας πλέον και τις αεροπορικές πτήσεις.

Μία πτήση με προορισμό τη Ρόδο, η οποία αναχώρησε από την Αθήνα με καθυστέρηση, έφτασε πάνω από το νησί αλλά δεν κατάφερε να προσγειωθεί εξαιτίας των έντονων αναταράξεων. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τους επιβάτες να βιώνουν στιγμές έντονης ανησυχίας.

Βίντεο μέσα από το αεροσκάφος

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ταλαιπωρία των επιβατών καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτη της πτήσης την ώρα που σημειώνονταν οι αναταράξεις, αποτυπώνοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή.