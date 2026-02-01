Ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών από το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού στη Δράμα ολοκληρώθηκε με ασφάλεια γύρω στις 9 το βράδυ, μετά από πολλές ώρες παραμονής σε καταφύγιο και σαλέ λόγω έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων.

Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός επισκεπτών το βράδυ της Κυριακής στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού στη Δράμα, όταν δεκάδες άτομα παρέμειναν για ώρες στο καταφύγιο και το σαλέ λόγω έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια γύρω στις 9:00 το βράδυ, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός σύμβουλος Αργύρης Πατακάκης, αρμόδιος για το χιονοδρομικό κέντρο. Όπως εξήγησε ο κ. Πατακάκης, το πρόβλημα προέκυψε όταν επτά ή οκτώ οχήματα, χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες και χειμερινά ελαστικά, «κόλλησαν» στην κάθοδο προς τη Δράμα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί ο δρόμος και περίπου 40 αυτοκίνητα να μην μπορούν να αναχωρήσουν από το χιονοδρομικό.

Οι καιρικές συνθήκες δυσχέραναν την επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς οι άνεμοι έφταναν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με τον κ. Πατακάκη, «δύο λεπτά αφότου το εκχιονιστικό καθάριζε τον δρόμο, ο αέρας τον σκέπαζε εκ νέου με χιόνι». Κατά τη διάρκεια της αναμονής, οι επισκέπτες παρέμειναν σε ασφαλές και θερμαινόμενο περιβάλλον, απολαμβάνοντας ζεστά ροφήματα, μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να μπορέσουν να αποχωρήσουν με ασφάλεια.