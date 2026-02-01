Περίπου 100 επισκέπτες, κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά, παραμένουν εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα λόγω σφοδρής χιονόπτωσης.

Το πρόβλημα προέκυψε καθώς ορισμένα αυτοκίνητα χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες, ακινητοποιήθηκαν στην κάθοδο προς τη Δράμα, προκαλώντας καθυστέρηση στην απομάκρυνση των επισκεπτών.

Η χιονόπτωση συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να απεγκλωβίσουν τους επισκέπτες.

Εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα παραμένουν εδώ και αρκετές ώρες λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης περίπου 100 επισκέπτες.

Πρόκειται για οικογένειες με μικρά παιδιά ως επί το πλείστον, μεταξύ των οποίων και μια οικογένεια με ένα βρέφος ενός έτους. Σύμφωνα με το alpha-news.gr οι επισκέπτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο, ενώ χιονίζει συνεχώς.

Σε δηλώσεις του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Φαλακρού, Αργύρης Πατακάκης, ανέφερε ότι το πρόβλημα του εγκλωβισμού των επισκεπτών οφείλεται στο γεγονός, ότι κάποια αυτοκίνητα που δεν είχαν το απαραίτητο εξοπλισμό (αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες) «κώλυσαν» στην κάθοδο τους προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω του απεγκλωβισμού τους.

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο. «Οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» ανέφερε ο κ. Πατακάκης. Στο Φαλακρό πάντως συνεχίζεται η χιονόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι που αγγίζουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.