Σοβαρή κατολίσθηση στη Χίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/2) στην περιοχή του Σαραπιού, στον οδικό άξονα προς τα Καρδάμυλα. Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και κατέληξε στο οδόστρωμα, φράσσοντας πλήρως το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, όπως φαίνεται σε φωτογραφία του politischios.gr.

Τη στιγμή του περιστατικού, από το σημείο περνούσε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες. Το όχημα υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, γεγονός που αποδίδεται σε καθαρή τύχη, λόγω του μεγέθους και της ορμής του βράχου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο ογκώδης βράχος αποκολλήθηκε αιφνιδιαστικά από την απότομη πλαγιά και προσέκρουσε με δύναμη στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων. Η κυκλοφορία διεκόπη άμεσα για την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Αστυνομίας που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και έχουν αποκλείσει την περιοχή. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και του Δήμου Χίου, με στόχο την απομάκρυνση του βράχου και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Η κακοκαιρία μετέτρεψε σε… Βενετία την Λαγκάδα

Νωρίτερα, εξαιτίας της κακοκαιρίας η θάλασσα βγήκε στην ξηρά στην παραλία της Λαγκάδας. Παλαιότερα, όπως επισημαίνει το alitheiachios.gr, η θάλασσα είχε πλημμυρίσει σχεδόν όλο τον παραλιακό οικισμό.