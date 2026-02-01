Η κακοκαιρία «σαρώνει» πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας, οι κάτοικοι αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με το, tempo24.news, η παραλιακή οδός έξω από το λιμάνι της Πάτρας πλημμύρισε από τη βροχόπτωση. Παράλληλα λύματα βγήκαν στην επιφάνεια των λιμναζόντων νερών.

Ως αποτέλεσμα του φαινομένου, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πύργο.

Σφοδρές χιονοπτώσεις στη Bόρεια Ελλάδα

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα έχει φέρει πυκνές βροχές, καταιγίδες και χιόνια, καλύπτοντας στα λευκά περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Κοζάνη, τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα. Η χιονόπτωση προκαλεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο με τη χρήση ειδικών ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων.

Στις Σέρρες εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας και οχήματα της Πυροσβεστικής μετέβησαν στο δρόμο προς τον Λαϊλιά, όπου περίπου 15 άτομα με τέσσερα αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί περίπου 500 μέτρα μετά το ξενοδοχείο «Αετόπετρα» και αναγκάστηκαν να καλέσουν το 112.

Η έντονη χιονόπτωση, η οποία συνεχίζεται στην περιοχή, αλλά και η παρουσία πλήθος κόσμου που ανέβηκε για να απολαύσει την ομορφιά του Λαϊλιά και να κάνει σκι, ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι οδηγοί που μετακινούνται στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, καθώς τόσο τα χιόνια όσο και ορισμένες κατολισθήσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Καταστροφικές πλημμύρες στη Λάρισα

Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Κυριακής στον Αγιόκαμπο της Λάρισας. Χείμαρροι υπερχείλισαν ενώ σε ορισμένα σημεία η θάλασσα έχει καλύψει το οδόστρωμα. Την ίδια ώρα, πλημμυρισμένες εκτάσεις καταγράφονται στον δήμο Αγιάς, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας έσπασε ρέμα στον Αγιόκαμπο της Λάρισας ενώ στα Μεσάγκαλα της Λάρισας υπερχείλισε ο Πηνειός.

Την ίδια ώρα η κακοκαιρία πλήττει με σφοδρότητα τη Λήμνο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα, κυρίως στην περιοχή της Μύρινας, όπου η συνεχής βροχόπτωση οδήγησε σε εισροή υδάτων σε κατοικίες και πλημμυρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τα νερά της βροχής. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη άμεσα στα σημεία, προχωρώντας σε αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας στους κατοίκους.

Στη Νέα Μάδυτο, ο δρόμος μετατράπηκε για ακόμη μία φορά σε προέκταση της θάλασσας, καθώς τα νερά κάλυψαν την άσφαλτο, δυσχεραίνοντας τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Το επαναλαμβανόμενο αυτό φαινόμενο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Διαβάστε ακόμα:Επελαύνει η κακοκαιρία σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εικόνες καταστροφής