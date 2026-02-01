Έρχονται δύο νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος με στόχο την αύξηση της προσφοράς προσιτών κατοικιών.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων ευρώ, θα ξεκινήσει τον Μάιο και αφορά ενοικίαση και ιδιοκατοίκηση, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Εξαγγέλθηκε διαγωνισμός για κατασκευαστικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν κατοικίες σε δημόσιες εκτάσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Δύο καινούργιες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αναμένονται το προσεχές διάστημα, με βασικό στόχο την ενίσχυση της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτών κατοικιών στην αγορά.

Η πρώτη αφορά το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Μάιο και θα αφορά τόσο ενοικίαση όσο και ιδιοκατοίκηση, με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε κατασκευαστικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να ανεγείρουν κατοικίες σε δημόσια γη, την οποία θα αναλάβουν να αξιοποιήσουν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» θα επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, με στόχο οι ιδιοκτήτες τους να μπορούν να τα ενοικιάσουν σε προσιτές τιμές σε νοικοκυριά. Παράλληλα, θα επιδοτείται και η ανακαίνιση κατοικιών που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία από τους ιδιοκτήτες τους, ώστε να συνεχίσουν να ιδιοκατοικούνται.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί προς την ανακαίνιση ακινήτων που προορίζονται για ενοικίαση, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για παρεμβάσεις σε ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.

Τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος αναμένεται να είναι αντίστοιχα με εκείνα του «Σπίτι μου ΙΙ». Συγκεκριμένα, για άγαμα άτομα ηλικίας 25 έως 50 ετών το όριο θα ανέρχεται στα 25.000 ευρώ, για ζευγάρια στα 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο θα φτάνει τα 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Το δεύτερο πρόγραμμα, που αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι, προβλέπει τη συμμετοχή ιδιωτών κατασκευαστών. Οι κατασκευαστές θα υποχρεούνται να διαθέτουν το 30% των νέων ακινήτων που θα ανεγείρουν για μακροχρόνια μίσθωση με χαμηλό ενοίκιο, ενώ το υπόλοιπο απόθεμα κατοικιών θα μπορούν να το διαθέτουν προς πώληση.