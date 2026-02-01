Μια μεσογειακή χώρα – και αντιστοίχως οι οδηγοί τους – σίγουρα δεν έχουν την ίδια εξοικείωση που έχουν οι οδηγοί των βόρειων χωρών με τους χιονισμένους δρόμους. Σαφώς, το χιόνι και πολύ περισσότερο οι παγωμένοι δρόμοι δημιουργούν κάθε χρόνο ένα άγνωστο πεδίο για τους οδηγούς, που επισκέπτονται ιδιαίτερα την περίοδο των χειμερινών διακοπών τους δημοφιλείς προορισμούς ή ακόμη και τον τόπο καταγωγής τους σε ορεινές περιοχές.

Το πρώτο βασικό στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι η έννοια της πρόσφυσης των ελαστικών, όπου στο χιόνι μειώνεται σημαντικά και στον πάγο το κράτημα των ελαστικών είναι μηδενικό. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαδρομή, θα πρέπει να γνωρίζουμε μερικές βασικές αρχές για την ασφαλή οδήγηση στις δύσκολες – και πολλές φορές πρωτόγνωρες – συνθήκες.

Αλυσίδες

Το βασικό μας εφόδιο είναι οι αλυσίδες. Εδώ, ο οδηγός θα πρέπει να γνωρίζει τον τύπο των αλυσίδων που απαιτούνται για τα ελαστικά των αυτοκινήτου του. Οι αλυσίδες τοποθετούν πάντα στους τροχούς που μεταδίδεται η κίνηση. Αν το αυτοκίνητο σας είναι προσθιοκίνητο, τότε και οι αλυσίδες τοποθετούνται στους εμπρός τροχούς. Η τοποθέτηση τους απαιτεί ένα ζευγάρι γάντια και φακό – στην περίπτωση που χρειαστεί να τις τοποθετήσετε νύχτα. Μια πρόβα στο σπίτι, δεν βλάπτει ώστε να ελαχιστοποιήστε και τον χρόνο αλλαγής. Όταν φοράμε αλυσίδες η ανώτατη ταχύτητα μας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40-50 χλμ/ώρα. Στο εμπόριο υπάρχουν διαφόρων ειδών αλυσίδες. Οι κλασικές αλυσίδες θα πρέπει να αντιστοιχούν στον τύπο των ελαστικών του αυτοκινήτου σας.

Ελαστικά χειμερινής επιβίωσης

Οι πιο μυημένοι οδηγοί στην εκτός δρόμου οδήγηση αλλά και όσοι κινούνται μόνιμα στην ορεινή Ελλάδα, γνωρίζουν ότι τα χειμερινά ελαστικά εξασφαλίζουν μεγαλύτερα αποθέματα πρόσφυσης στους παγωμένους δρόμους, ενώ προσφέρουν και μικρότερες αποστάσεις φρεναρίσματος. Η ειδική χάραξη τους βοηθάει στις εκκινήσεις, με λιγότερα σπιναρίσματα – σε σχέση πχ με ένα σπορ ελαστικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για χρήση πχ σε επιφάνειες χιονιού.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Μετάδοση κίνησης: Κάθε οδηγός θα πρέπει να έχει γνώση του αυτοκινήτου και κυρίως για την κίνηση των τροχών., αν δηλαδή, η μετάδοση γίνεται στους εμπρός ή τους πίσω τροχούς, ή αν το αυτοκίνητο μας έχει κάποιο από τα νέα συστήματα τετρακίνησης.

Ήπιες κινήσεις: Ακόμη και αν έχουμε τοποθετήσει τις αλυσίδες, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινούμαστε με τους άνετους, γρήγορους και απότομους ρυθμούς, που οδηγούμε πχ μέσα στην πόλη. Το χιόνι ή ο πάγος – απαιτεί ήπιους χειρισμούς, τόσο την κίνηση του τιμονιού όσο και στον τρόπο που χειριζόμαστε το γκάζι. Για παράδειγμα, ένα σφάλμα που κάνουν πολλοί οδηγοί είναι οι απότομες εκκινήσεις επάνω στο χιόνι, όπου έχει ως αποτέλεσμα την ακαριαία απώλεια της πρόσφυσης. To μυστικό για μια ήπια και χωρίς πολλά …σπιναρίσματα εκκίνηση στο χιόνι είναι η διατήρηση των πολύ χαμηλών στροφών στον κινητήρα. Στις κατηφόρες αποφύγετε το φρένο, και έχετε πάντα την πρώτη σχέση στο κιβώτιο. Σαφώς, τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης θωρακίζουν και διατηρούν την πορεία του αυτοκινήτου πχ σε κατηφοριές.

Απόσταση ασφαλείας: Αν στη βροχή οι ειδικοί αναφέρουν ότι η απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα θα πρέπει να διπλασιάζεται – σε σχέση με το στεγνό δρόμο – τότε στο χιόνι, ο οδηγός θα πρέπει τετραπλασιάζει τη συγκεκριμένη απόσταση.