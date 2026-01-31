Χιλιάδες διαδηλωτές και μαθητές σε όλη την Αμερική πραγματοποίησαν αποχή και κατέβηκαν στους δρόμους της Μινεάπολης, ζητώντας την απόσυρση των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετά τον φονικό τραυματισμό δύο πολιτών.

Η ημέρα διαμαρτυρίας ήταν πανεθνική, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να εγκαταλείπουν τις τάξεις τους από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποστείλει 3.000 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στην Μινεάπολη, μια δύναμη πενταπλάσια αυτής της τοπικής αστυνομίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της Μινεάπολης, ενώ μαθητές και φοιτητές σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε αποχή την Παρασκευή, ζητώντας την απόσυρση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από τη Μινεσότα μετά τον φονικό τραυματισμό δύο Αμερικανών πολιτών.

Η κινητοποίηση εντάχθηκε σε μια πανεθνική ημέρα διαμαρτυρίας, στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν εν μέσω αντιφατικών δηλώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων κατά της μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει 3.000 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στην περιοχή, δύναμη πενταπλάσια από εκείνη της τοπικής αστυνομίας. Οι πράκτορες περιπολούν οπλισμένοι στους δρόμους, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης, παρά το ψύχος, διαμαρτυρόμενοι για τις τακτικές της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE. Ανάμεσά τους βρίσκονταν οικογένειες, ηλικιωμένα ζευγάρια και νεαροί ακτιβιστές που ζητούσαν τον τερματισμό της παρουσίας των ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Φορώντας φούτερ με το σύνθημα «No ICE» και κρατώντας πλακάτ, η Κάτια Κέιγκαν δήλωσε ότι είναι κόρη Ρώσων Εβραίων μεταναστών που αναζήτησαν ασφάλεια στις ΗΠΑ. «Είμαι εδώ διότι θα αγωνιστώ για το αμερικανικό όνειρο για το οποίο ήρθαν εδώ οι γονείς μου», σημείωσε.

Η Κιμ, 65χρονη καθοδηγήτρια διαλογισμού, χαρακτήρισε την επιχείρηση «πλήρη φασιστική επίθεση της ομοσπονδιακής μας κυβέρνησης στους πολίτες», εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την αστυνομική βία.

🚨 HAPPENING NOW: Aerial footage shows a MASSIVE crowd peacefully marching through Minneapolis in protest of the Trump administration and ICE. This isn’t fringe. This isn’t isolated. This is sustained, organized, nationwide resistance and it’s growing. 📍 Minneapolis, Minnesota… pic.twitter.com/DKj8fY7vzA — Brian Allen (@allenanalysis) January 30, 2026

Αντιδράσεις και επεκτάσεις των κινητοποιήσεων

Σε γειτονιά κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκαν ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ από πυρά πρακτόρων, περίπου 50 εκπαιδευτικοί και μέλη σχολείων συμμετείχαν στην πορεία. Η τραγωδία αποτέλεσε καταλύτη για την οργή της τοπικής κοινωνίας.

Ο ροκ σταρ Μπρους Σπρίνγκστιν συμμετείχε στη διαμαρτυρία, ερμηνεύοντας το νέο του τραγούδι «Streets of Minneapolis» σε εκδήλωση μνήμης για τα δύο θύματα στο κέντρο της πόλης.

Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε 46 πολιτείες, με περισσότερες από 250 συγκεντρώσεις σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον. Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Όχι δουλειά. Όχι σχολείο. Όχι ψώνια. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE».

Μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που κατέγραφαν βίαιες επιχειρήσεις ομοσπονδιακών πρακτόρων, η δημοτικότητα του Τραμπ ως προς τη μεταναστευτική του πολιτική υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Αντιδράσεις πολιτικών και τοπικών αρχών

Ο επικεφαλής των συνόρων Τομ Χόμαν μετέβη στη Μινεάπολη, δηλώνοντας ότι η ICE θα επικεντρωθεί σε πιο στοχευμένες επιχειρήσεις, αποφεύγοντας τις ευρείες δράσεις που προκάλεσαν συγκρούσεις με διαδηλωτές.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουολς, εξέφρασε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των αλλαγών, ζητώντας ριζικότερες παρεμβάσεις. «Ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων της Μινεσότα είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποσύρει τις δυνάμεις της και να σταματήσει αυτήν την εκστρατεία βαναυσότητας», έγραψε στο X.

Παρά τις πιέσεις, ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε ανυποχώρητος. Αν και είχε κάνει λόγο για «μικρή αποκλιμάκωση», όταν ρωτήθηκε αν θα αποσύρει τις δυνάμεις, απάντησε: «Όχι καθόλου».

Κύμα αποχών στα σχολεία

Στην Ορόρα του Κολοράντο, τα δημόσια σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω της μαζικής αποχής εκπαιδευτικών και μαθητών. Στην Αριζόνα, τουλάχιστον 20 σχολεία στο Τούσον ακύρωσαν τα μαθήματα για τον ίδιο λόγο.

Στο Πανεπιστήμιο DePaul του Σικάγο, πανό διαμαρτυρίας ανέγραφαν «πανεπιστημιούπολη άσυλο» και «οι φασίστες δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ». Μαθητές στη Νότια Καλιφόρνια και το Μπρούκλιν συμμετείχαν σε πορείες κρατώντας πλακάτ κατά της ICE, ενισχύοντας το μήνυμα της πανεθνικής κινητοποίησης.