Η Φενέρμπαχτσε πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Καρσίγιακα, επικρατώντας με 91-55 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος και διατηρώντας την πρωτιά στη βαθμολογία.

Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικέβιτσιους συνέχισε την εξαιρετική του πορεία, φτάνοντας τις οκτώ διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ανέβασε το ρεκόρ του στη λίγκα στο 16-2.

Πρώτος σκόρερ για τους πρωταθλητές Ευρώπης ήταν ο Μπράντον Μπόστον, ο οποίος σε μόλις 21 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 24 πόντους, με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (5/8 τρίποντα), προσθέτοντας και 5 ριμπάουντ.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Αρμάντο Μπέικοτ, που πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση, τελειώνοντας τον αγώνα με 9 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 23 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-19, 26-48, 40-73, 55-91