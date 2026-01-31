Ο Σεθ Ρόγκεν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον χαμό της Κάθριν Ο’ Χάρα, αποχαιρετώντας την με μια συγκινητική δημόσια ανάρτηση. Σε αυτήν χαρακτήρισε τη συνεργασία τους στη σειρά «The Studio» ως μεγάλη τιμή και καθοριστική στιγμή στην προσωπική του πορεία.

Ο 43χρονος ηθοποιός και δημιουργός της παραγωγής του Apple TV+ δημοσίευσε φωτογραφία της Ο’ Χάρα και μίλησε με ιδιαίτερα προσωπικά λόγια για τον δεσμό που ανέπτυξαν στα γυρίσματα και την προσωπικότητά της.

View this post on Instagram A post shared by Seth (@sethrogen)

«Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω…», έγραψε σημειώνοντας ότι όταν γνώρισε για πρώτη φορά την Ο’Χάρα, της είχε πει πως τη θεωρούσε «τον πιο αστείο άνθρωπο» που είχε απολαύσει ποτέ να βλέπει στην οθόνη. Ακόμα αναφέρθηκε στην παρουσία της Ο’Χάρα στο «Μόνος στο Σπίτι», όπου υποδύθηκε τη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν. Όπως έγραψε, «το Home Alone ήταν η ταινία που με έκανε να θέλω να κάνω ταινίες».

Συνεχίζοντας, ο Ρόγκεν περιέγραψε την Ο’Χάρα ως «ξεκαρδιστική, καλή, γενναιόδωρη», λέγοντας ότι η παρουσία της στη σειρά «με έκανε να θέλω να κάνουμε τη σειρά μας αρκετά καλή ώστε να είναι αντάξια της παρουσίας της». «Αυτό είναι πραγματικά οδυνηρό. Είμαστε όλοι τυχεροί που ζήσαμε σε έναν κόσμο με εκείνη μέσα» κατέληξε.

Η Κάθριν Ο’ Χάρα, η μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι», έφυγε από τη ζωή στα 71 της χρόνια την Παρασκευή 30/1. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από το TMZ, με τα αίτια του θανάτου της να παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Η ηθοποιός είχε ενσαρκώσει τη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο Σπίτι», ενώ είχε εμφανιστεί ως Μόιρα Ρόουζ σε 80 επεισόδια της σειράς «Schitt’s Creek».

Μεταξύ άλλων των κινηματογραφικών συμμετοχών της περιλαμβάνονται τα «Best in Show» (2000) και «A Mighty Wind» (2003), καθώς και το «Beetlejuice Beetlejuice» και το πρωτότυπο «Beetlejuice».

Η πιο πρόσφατη δουλειά της ήταν δίπλα στον Σεθ Ρόγκεν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio», για την οποία απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 κέρδισε βραβείο Emmy για την ερμηνεία της στο «Schitt’s Creek», ενώ η πρώτη της βράβευση με Emmy είχε έρθει ήδη από το 1982 για τη συμβολή της ως σεναριογράφος στη σατιρική τηλεοπτική σειρά «SCTV Network 90».

Η Κάθριν Ο’ Χάρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τορόντο ως το έκτο από τα επτά παιδιά της οικογένειάς της. Με τον σύζυγό της , τον σκηνογράφο Μπο Γουέλτς, γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Beetlejuice» το 1988, ενώ παντρεύτηκαν το 1992 και απέκτησαν δύο γιους.