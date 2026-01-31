Τούρκοι καταναλωτές πραγματοποιούν οργανωμένα ταξίδια με λεωφορεία προς την Ελλάδα, κυρίως στην Αλεξανδρούπολη, για την αγορά βασικών ειδών διατροφής σε χαμηλότερες τιμές.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων έχουν αυξηθεί και μπορεί να γίνονται έως και δύο φορές την εβδομάδα, ακόμα και αποκλειστικά για την αγορά βοδινού κιμά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Sozcu, το ίδιο καλάθι προϊόντων κοστίζει στην Ελλάδα 2.433 τουρκικές λίρες (περίπου 47 ευρώ), ενώ στην Τουρκία 3.709 λίρες (περίπου 72 ευρώ), υπογραμμίζοντας τη σημαντική διαφορά στις τιμές.

Τούρκοι καταναλωτές πραγματοποιούν πλέον οργανωμένα ταξίδια με λεωφορεία προς την Ελλάδα για αγορές βασικών ειδών διατροφής, γεμίζοντας σακούλες και βαλίτσες πριν επιστρέψουν στη χώρα τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Sozcu.

Το φαινόμενο, που είχε αρχίσει να παρατηρείται τους προηγούμενους μήνες, φαίνεται να παγιώνεται. Τα δρομολόγια λεωφορείων έχουν αυξηθεί και πραγματοποιούνται πλέον έως και δύο φορές την εβδομάδα, ακόμη και αποκλειστικά για την αγορά βοδινού κιμά.

Κύριος προορισμός παραμένει η Αλεξανδρούπολη, όπου οι τιμές των τροφίμων είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την Τουρκία. Οι εκδρομές αυτές έχουν εξελιχθεί σε τακτική πρακτική για πολλούς καταναλωτές, που αναζητούν οικονομικότερες επιλογές για βασικά αγαθά.

Στο ίδιο ρεπορτάζ περιγράφεται η εμπειρία ανταποκριτή της Sozcu, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις οργανωμένες εκδρομές και αγόρασε τρόφιμα όπως κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και ζυμαρικά. Όπως αναφέρεται, το ίδιο καλάθι προϊόντων που στην Τουρκία θα κόστιζε 3.709 τουρκικές λίρες (περίπου 72 ευρώ), στην Ελλάδα ανήλθε σε 2.433 λίρες (περίπου 47 ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη διαφορά τιμών στα βασικά είδη.

Καταναλωτές που συμμετέχουν στις εκδρομές σημειώνουν πως πρόκειται για πλήρη αντιστροφή της εικόνας των προηγούμενων ετών. «Παλαιότερα ερχόντουσαν οι Έλληνες στην Τουρκία για ψώνια. Όταν όμως οι τιμές μας εκτοξεύτηκαν, η κατάσταση αντιστράφηκε», αναφέρουν χαρακτηριστικά.