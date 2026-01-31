Τραγωδία στον «δρόμο του θανάτου» με έξι νεκρούς και τρεις σοβαρά τραυματίες έπειτα από σύγκρουση μαύρου βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ με φορτηγό.

Σήμερα 31/01/2026 πραγματοποιούνται οι κηδείες πέντε εκ των θυμάτων στην Ημαθία και τη Θεσσαλία, υπό αυστηρό αίτημα των οικογενειών για απουσία δημοσιογραφικής κάλυψης.

Ένας από τους τρεις τραυματίες που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία της Ρουμανίας και Θεσσαλονίκης πήρε εξιτήριο και αναμένεται να παραστεί στις κηδείες.

Η Ελλάδα θρηνεί σήμερα (31/01/2026) για τα θύματα της τραγωδίας στον «δρόμο του θανάτου», όπου ένα μαύρο βαν με οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγό, αφήνοντας πίσω του 7 νεκρούς και 3 σοβαρά τραυματίες. Οι κηδείες των πέντε θυμάτων στην Ημαθία και τη Θεσσαλία θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ενώ οι τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται, με τον έναν ήδη να έχει πάρει εξιτήριο και τους άλλους δύο να δίνουν μάχη για την ανάρρωσή τους. Η κοινή γνώμη παραμένει σοκαρισμένη, ενώ τα αναπάντητα «γιατί» για το δυστύχημα βαραίνουν τους συγγενείς και φίλους των θυμάτων.

Οι σημερινές κηδείες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 12:00. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητήσαν να μην υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη.

Μάλιστα στις κηδείες θα παραστεί και ο ένας από τους 3 τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου, που πήρε εξιτήριο την Παρασκευή μετά από ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο της Ρουμανίας και στο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.

Η κατάσταση υγείας των τραυματιών

Όπως αναφέρθηκε, ο 28χρονος που κατάφερε να βγει ζωντανός από τη φονική σύγκρουση στη Ρουμανία και μεταφέρθηκε με το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας στη Θεσσαλονίκη, πήρε εξιτήριο μιας και η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή.

Ο δεύτερος τραυματίας που επίσης νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου» παραμένει στη Νευρολογική Κλινική έχοντας κάταγμα στον εγκέφαλο το οποίο όμως δεν θεωρείται επικίνδυνο.

Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι πως ο συγκεκριμένος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από το δυστύχημα της Ρουμανίας – δεν ξέρει πως έχασε τα «αδέλφια» του με τόσο τραγικό τρόπο.

«Θυμάται ότι οι γονείς του τον επισκέφτηκαν στην Ρουμανία, δεν μπορεί να ανακαλέσει τίποτα από το ατύχημα, έχει προσωρινή απώλεια μνήμης», περιέγραψε ο Κώστας Φορτούνης χειρουργός στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για την κατάσταση της υγείας του νεαρού, μιλώντας στο Live News.

«Έχουμε Αγίους Αναργύρους εδώ πέρα, έβαλαν το χεράκι τους κι έγινε το θαύμα. Όταν λέμε θαύμα, θαύμα. Το βλέπετε κι εσείς σε τι κατάσταση ήταν το δυστύχημα», είπε στην ίδια εκπομπή ο παππούς του.

Σχετικά με τον 20χρονο τραυματία που παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας, έχει υποστεί κάταγμα στην αυχενική μοίρα και προχθές μπήκε εσπευσμένα για χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έχει διακομισθεί ακόμη στην Ελλάδα.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Χθες οι γιατροί του ρουμανικού νοσοκομείου ξεκίνησαν σταδιακά να μειώνουν την καταστολή ώστε να δουν την νευρολογική του κατάσταση.

Ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ κατάφερε να κινήσει τα πόδια του, δίνοντας ελπίδα σε φίλους, γιατρούς και την οικογένειά του.

Παρά τη βελτίωση της οικογένειάς του παραμένει διασωληνωμένος και σε ακινησία.

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει το ιατρικό συμβούλιο με σκοπό να αποφασιστεί το πότε θα διακομισθεί και πάλι με τη βοήθεια του υπουργείου Υγείας, στην Ελλάδα.