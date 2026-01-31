Ο Αρκάς σχολιάζει με καυστικό χιούμορ την παροιμία «Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι» μέσα από νέο σκίτσο του.

Στην εικόνα παρουσιάζεται μια κατσαρόλα και το καπάκι της, που λέει «ωχ, με βρήκε», προσθέτοντας αυτοσαρκασμό και ανατροπή.

Ο Αρκάς στο νέο του σκίτσο σχολιάζει με το γνώριμο, καυστικό του χιούμορ την παροιμία «Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι». Με μια απλή αλλά εύστοχη εικόνα, παρουσιάζει μια κατσαρόλα και το καπάκι της, αποδίδοντας με εικονογραφική ακρίβεια τη λαϊκή φράση.

Το καπάκι, μάλιστα, εμφανίζεται να λέει «ωχ, με βρήκε», προσθέτοντας μια δόση αυτοσαρκασμού και ανατροπής στο χιουμοριστικό σχόλιο του δημιουργού.

Ποιος είναι ο Αρκάς

Αρκάς είναι το ψευδώνυμο δημοφιλούς Έλληνα σκιτσογράφου και συγγραφέα, που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δημοσιεύοντας τη σειρά Ο Κόκκορας στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο Παρά Πέντε και στο Μικρό Παρά Πέντε. Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα και πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ. Από τα έργα του ο Ισοβίτης έχει γίνει σειρά με μαριονέτες για την ελληνική τηλεόραση από τον Μάνθο Σαντοριναίο. Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και βουλγάρικα), ενώ έχει γράψει και θεατρικά έργα.

Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του εν λόγω σκιτσογράφου είναι άγνωστο, καθώς ο ίδιος δεν το έχει αποκαλύψει. Η πιθανότερη εκδοχή ειναι πως το όνομά του ειναι Αντώνης Ευδαίμων. Το Γεράσιμος Σπανοδημήτρης που έχει επίσης χρησιμοποιήσει σε παλιοτερα έργα του, θεωρείται ψευδώνυμο. Επίσης, έχει προταθεί το όνομα Άρης Καστρινός (απ’ όπου υποτιθέμενα προέρχεται και το ΑΡ-ΚΑΣ).

Αναφορές στο έργο του

Δύο βιβλία του Πέτρου Μαρτινίδη αναφέρονται σε έργα του Αρκά, ένα από τα οποία έχει εικονογραφηθεί με strip από τη δουλειά του.