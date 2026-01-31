Βλάβη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου στην έκτακτη γραμμή ανάγκης «100» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Από το πρώτο λεπτό ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και ενημερώθηκαν άμεσα οι πολίτες να καλούν το 112.

Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης της Αστυνομίας και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία, απαντώντας σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «μπλακ-άουτ» και «αδυναμία ανταπόκρισης», διευκρινίζει ότι πρόκειται για τεχνική δυσλειτουργία περιορισμένης διάρκειας στη γραμμή «100» της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Από το πρώτο λεπτό, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και οι κλήσεις εξυπηρετούνταν μέσω του 112, με το οποίο υπήρχε συνεχής και απρόσκοπτη διασύνδεση. Παράλληλα, το σύστημα άμεσης ειδοποίησης (panic button) λειτούργησε κανονικά.

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι οι πολίτες δεν στερήθηκαν τη συνδρομή της και ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα δεν επηρεάστηκε σε κανένα στάδιο. Η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση αναφέρει πως οι ισχυρισμοί περί «αλαλούμ» ή «κατάρρευσης της υπηρεσίας» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και προκαλούν αδικαιολόγητη ανησυχία. Υπογραμμίζεται ότι το σύστημα έκτακτης ανάγκης διαθέτει εφεδρείες και εναλλακτικά κανάλια λειτουργίας, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να επιχειρεί αδιάκοπα, με σύγχρονες υποδομές και στόχο την προστασία των πολιτών.