Αποκαταστάθηκε το «100» της Άμεσης Δράσης, που λίγο νωρίτερα είχε «πέσει» λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η Ελληνική Αστυνομία ενημέρωσε του πολίτες ότι μπορούν να καλούν στο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος.