Η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα στους ελέγχους επιχειρήσεων και επαγγελματιών που εξακολουθούν να κινούνται εκτός κανόνων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση των τερματικών POS με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS και τις ταμειακές μηχανές, καθώς οι παραβάτες αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα που φτάνουν έως και 20.000 ευρώ. Με διασταυρώσεις στοιχείων, ειδικούς αλγόριθμους και ελέγχους σε πραγματικό χρόνο, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε «παράθυρο» φοροδιαφυγής και να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές θα καταγράφονται νόμιμα και πλήρως ηλεκτρονικά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, επειδή δεν διασύνδεσε εγκαίρως τα τερματικά POS (EFT/POS) με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) και με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Η επιχείρηση υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, επικαλούμενη περιστατικά εκτός του ελέγχου της, όπως τεχνικές δυσλειτουργίες και αδυναμία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης. Ωστόσο, η προσφυγή απορρίφθηκε και η επιχείρηση βρέθηκε αντιμέτωπη με το πρόστιμο.

Τι ελέγχει η ΑΑΔΕ

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εστιάζουν κυρίως στα εξής σημεία:

– Αν η ταμειακή (ΦΗΜ) είναι δηλωμένη και ενεργή, με χρήση νόμιμου και εγκεκριμένου μηχανισμού, συμβατού με τις προδιαγραφές του υπουργείου Οικονομικών.

– Αν ο ΦΗΜ έχει συνδεθεί με το POS, ώστε η πληρωμή με κάρτα να «κλειδώνει» υποχρεωτικά το ποσό της απόδειξης.

– Αν οι συναλλαγές διαβιβάζονται με αυτόματη εμφάνιση των στοιχείων τόσο στον ΦΗΜ όσο και στο myDATA.

– Αν υπάρχει παράκαμψη μέσω τερματικών που λειτουργούν μεμονωμένα, χωρίς σύνδεση με ταμειακή, γεγονός που συνιστά σοβαρή φορολογική παράβαση.

Πρόστιμα

Για όσους δεν συμμορφώνονται, προβλέπονται πρόστιμα:

– 10.000 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

– 20.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διασυνδέονται με ERP, χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις διασύνδεσης, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν από μη εγκεκριμένο ΦΗΜ ή μη αδειοδοτημένο πάροχο και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Επίσης, σε περιπτώσεις μη διαβίβασης στοιχείων ή απόκρυψης συναλλαγών μέσω unlinked POS, μπορεί να στοιχειοθετηθεί και παράβαση φοροδιαφυγής, με ακόμη βαρύτερες κυρώσεις.