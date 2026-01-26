Σφίγγει ο κλοιός γύρω από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εξακολουθούν να κινούνται εκτός των κανόνων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με διασταυρώσεις στοιχείων, ειδικούς αλγόριθμους, ελέγχους σε πραγματικό χρόνο και «καμπάνες» η ΑΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει «παράθυρα» φοροδιαφυγής που σχετίζονται με τη μη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, ανεβάζουν ταχύτητα με στόχο τον εντοπισμό όσων δεν κόβουν αποδείξεις ή παρακάμπτουν τα ηλεκτρονικά συστήματα για να κρύβουν τον πραγματικό τζίρο τους.

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS αλλά δεν τα έχουν συνδέσει με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, καθώς και για τις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των απαραίτητων λογισμικών, προβλέπονται βαριές καμπάνες. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις φτάνουν έως και 20.000 ευρώ ενώ για τις εταιρείες παροχής και υποστήριξης λογισμικού προβλέπονται κυρώσεις που φθάνουν ακόμη και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, επειδή δεν διασύνδεσε εγκαίρως τα τερματικά POS (EFT/POS) με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) και με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Η επιχείρηση υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, επικαλούμενη περιστατικά εκτός του ελέγχου της, όπως τεχνικές δυσλειτουργίες και αδυναμία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης. Ωστόσο, η προσφυγή απορρίφθηκε και η επιχείρηση βρέθηκε αντιμέτωπη με το πρόστιμο.

Τι ελέγχει η ΑΑΔΕ

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εστιάζουν κυρίως στα εξής σημεία:

– Αν η ταμειακή (ΦΗΜ) είναι δηλωμένη και ενεργή, με χρήση νόμιμου και εγκεκριμένου μηχανισμού, συμβατού με τις προδιαγραφές του υπουργείου Οικονομικών.

– Αν ο ΦΗΜ έχει συνδεθεί με το POS, ώστε η πληρωμή με κάρτα να «κλειδώνει» υποχρεωτικά το ποσό της απόδειξης.

– Αν οι συναλλαγές διαβιβάζονται με αυτόματη εμφάνιση των στοιχείων τόσο στον ΦΗΜ όσο και στο myDATA.

– Αν υπάρχει παράκαμψη μέσω τερματικών που λειτουργούν μεμονωμένα, χωρίς σύνδεση με ταμειακή, γεγονός που συνιστά σοβαρή φορολογική παράβαση.

Πρόστιμα

Για όσους δεν συμμορφώνονται, προβλέπονται πρόστιμα:

– 10.000 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

– 20.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διασυνδέονται με ERP, χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις διασύνδεσης, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν από μη εγκεκριμένο ΦΗΜ ή μη αδειοδοτημένο πάροχο και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Επίσης, σε περιπτώσεις μη διαβίβασης στοιχείων ή απόκρυψης συναλλαγών μέσω unlinked POS, μπορεί να στοιχειοθετηθεί και παράβαση φοροδιαφυγής, με ακόμη βαρύτερες κυρώσεις.