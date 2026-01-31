Τα τελευταία χρόνια τα νέα μοντέλα εξοπλίζονται ταχύτατα με καινούργια συστήματα υποβοήθησης, που ως στόχο έχουν να θωρακίσουν την ασφάλεια των επιβατών, ενώ πολλές φορές διορθώνουν ακόμη και εσφαλμένες κινήσεις των οδηγών. Ταυτοχρόνως προειδοποιούν για λανθασμένες κινήσεις και μπορούν ακόμα και να ακινητοποιήσουν το όχημα όταν τους… παίρνει ο ύπνος! Σαφώς, ο πήχης έχει ανέβει αρκετά ψηλά, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να έχουν πλέον βάλει ως στόχο τα νέα συστήματα να γίνουν υποχρεωτικά σε όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων, τόσο στα μεγάλα όσο και στα μικρά. Ακόμη πιο σημαντικό, ότι ο ανεξάρτητος οργανισμός, ο EuroNCAP, τα αξιολογεί, όντας αναπόσπαστο τμήμα του τομέα προστασίας των επιβατών.

Σε κάθε περίπτωση τα συστήματα υποβοήθησης (με αρκετά από αυτά να είναι στον υποχρεωτικό εξοπλισμό των νέων μοντέλων) ενισχύουν την ενεργητική ασφάλεια και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια των επιβατών.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συστήματα να σώσουν πάνω από 25.000 ζωές και να αποτρέψουν 140.000 σοβαρούς τραυματισμούς έως το 2038.

Ενα νέο σύστημα είναι το ProPilot με Navi-Link. Το ProPilot με Navi-Link είναι ένα προηγμένο σύστημα αυτοματοποιημένης οδήγησης, που όταν τεθεί σε λειτουργία μπορεί να επιταχύνει το SUV, να το φρενάρει, χωρίς την παρέμβαση του οδηγού στα χειριστήρια. Επίσης, άλλα μοντέλα φέρουν πλήρη «σουίτα» συστημάτων (Safety Pack) που περιλαμβάνει αναγνώριση τυφλού σημείου και πεζών, ανάγνωση σήμανσης κ.ά.

ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ

Από τα πιο σημαντικά συστήματα που φέρουν τα καινούργια αυτοκίνητα είναι το Attention Assist που παρακολουθεί τον οδηγό σε περίπτωση κόπωσης ή υπνηλίας. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οδηγός είναι κουρασμένος, κλείνει τα μάτια του ή και δυσκολεύεται να διατηρήσει ομαλή την πορεία του αυτοκινήτου του, τότε, εκπέμπει υποχρεωτικά προειδοποιητικά σήματα έως ότου αντιληφθεί όσο το δυνατόν καλύτερα τον κίνδυνο.

Εξαιρετικά νευραλγικό ρόλο έχει και το σύστημα ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Warning). Πρόκειται για το σύστημα που αποτρέπει την ακούσια αλλαγή λωρίδας κατά την οδήγηση. Οταν το όχημα αρχίσει σταδιακά να εκτρέπεται της πορείας του χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας, τότε ο οδηγός ειδοποιείται ή μέσω ηχητικού σήματος ή οπτικού ή με μια μικρή δόνηση στο τιμόνι. Αν στον εξοπλισμό του αυτοκινήτου υπάρχει και το Lane Keeping System, τότε το αυτοκίνητο μπορεί να διορθώσει μόνο την πορεία του και να επανέλθει στο κέντρο της λωρίδας.

Τα τελευταία χρόνια αρκετά νέα μοντέλα εξοπλίζονται και με το σύστημα προειδοποίησης απόστασης. Το εν λόγω σύστημα βοηθάει να διατηρείται η απαιτούμενη μεγάλη απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, ακόμη και με πυκνή κυκλοφορία. Ο οδηγός μπορεί να αυξήσει την απόσταση ρυθμίζοντας το σύστημα, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο αντίδρασης σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Το Σύστημα Αυτόματης Εκτακτης Πέδησης έχει ως στόχο να αποφεύγει τις συγκρούσεις. Μπορεί να φρενάρει αμέσως το αυτοκίνητο, ακόμη και αν ο οδηγός είναι αφηρημένος. «Οπλο» του η εμπρός κάμερα, που ανιχνεύει τον δρόμο και προειδοποιεί για αργά κινούμενα ή σταματημένα οχήματα, ποδηλάτες ή πεζούς που βρίσκονται στην πορεία σας. Στην περίπτωση που δεν αντιδράσει ο οδηγός, τότε εφαρμόζει αυτόματα πλήρη πίεση πέδησης.