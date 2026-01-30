Η Μόσχα έζησε τη μεγαλύτερη χιονόπτωση των τελευταίων 200 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση των μετεωρολόγων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας την Πέμπτη.

Στις εικόνες από την πόλη των περίπου 13 εκατομμυρίων κατοίκων, οι κάτοικοι φαίνονται να προσπαθούν να κινηθούν μέσα στα χιονισμένα δρομάκια του κέντρου, καθώς η κυκλοφορία έχει παραλύσει.

Τα προαστιακά τρένα στην περιοχή της Μόσχας παρουσίασαν καθυστερήσεις, ενώ τα αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν σε μεγάλες κυκλοφοριακές εμπλοκές το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το euronews.

«Ο Ιανουάριος ήταν ένας κρύος και ασυνήθιστα χιονισμένος μήνας στη Μόσχα», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας είχε καταγράψει σχεδόν 92 mm βροχόπτωσης, που είναι ήδη η υψηλότερη τιμή των τελευταίων 203 ετών», πρόσθεσε.

Σε ορισμένα σημεία της πρωτεύουσας, το ύψος του χιονιού έφτασε τους 60 εκατοστούς, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Izvestia reports a full-on “snow apocalypse” in Moscow, but that drifts have a very uneven spread. The highest measured at 62.5 cm (24.6 in) near Avtozavodskaya metro, 54 cm (21.3 in) by Tulskaya, while central areas near Gorky Park have “only” 35 cm (13.8 in). pic.twitter.com/emPetI9E52 — Brian McDonald (@27khv) January 29, 2026

Χιονόπτωση ρεκόρ στη Μόσχα έχει καλύψει την ρωσική πρωτεύουσα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις και κινητοποιώντας τις αρχές για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, η πρωτοφανής χιονόπτωση «προκλήθηκε από εκτεταμένους κυκλώνες με έντονα ατμοσφαιρικά μέτωπα που πέρασαν πάνω από την περιοχή της Μόσχας». Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σπάνιο για την εποχή, με το ύψος του χιονιού να ξεπερνά κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Το χιόνι αποτελείται κυρίως από αέρα, γεγονός που εξηγεί γιατί το ύψος του στρώματος που έχει κατακαθίσει είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τις επιστημονικές μετρήσεις των βροχοπτώσεων, οι οποίες υπολογίζουν αποκλειστικά την ποσότητα του νερού που έχει πέσει.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η περιοχή της Καμτσάτκα στην άκρη της Ρωσίας είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα από μια ισχυρή χιονοθύελλα που παρέλυσε εν μέρει την κύρια πόλη της περιοχής.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιους σωρούς χιονιού να φτάνουν μέχρι τον δεύτερο όροφο των κτιρίων. Κάτοικοι προσπαθούν να ανοίξουν περάσματα, σκάβοντας μέσα στο χιόνι που έχει καλύψει πλήρως τα αυτοκίνητα και τους δρόμους.

🌬Snowfall in Moscow was among the three heaviest in terms of snow cover growth. Snowfall in the capital over two days, January 27 and 28, increased the snow cover by 22 centimeters. pic.twitter.com/o2TsBzdl5d — Elena Tolstoya (@ELENA_TOLSTOYA) January 29, 2026