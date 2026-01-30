Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα μοιραία κενά – Το αδήλωτο υπόγειο

Δημοφιλή
Ανατροπή στις τράπεζες: Αλλάζουν οι λογαριασμοί - Μηδενίζονται οι χρεώσεις των συναλλαγών
Προειδοποιούν οι επιστήμονες: Έτοιμοι για κόλαση στο διάστημα - Μόλις 2,8 μέρες για την καταστροφή!
Ανατροπή στις συντάξεις: Τι αλλάζει τον Μάρτιο - Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής τους
Η κολωνακιώτισσα αλεπουδίτσα και ο λύκος των βορείων προαστίων: Προσεχώς, τα νέα μας κατοικίδια
Κληρονομιές: Τέλος οι «αδελφοφάδες» - Πώς μειώνονται οι διενέξεις
Ο νέος «άξονας» της Ευρώπης με Κίνα, Ινδία – μήπως και με Ρωσία;
Ο «Έλληνας» Ραζβάν Λουτσέσκου που έχασε την «οικογένειά του» στη Ρουμανία
Προσοχή! Έως 31 Ιανουαρίου η απόφαση που καθορίζει τη σύνταξή σου
Ο άνθρωπος πίσω από τη «Βιολάντα» – Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης
Γονιδιακή θεραπεία για 200 κληρονομικές ασθένειες αναπτύσσει η Κίνα
«Μια νύχτα μόνο» – Spoiler alert: Τι θα δούμε απόψε στην αγαπημένη σειρά του Mega
Στο 31ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθεί απόψε στις 21:00, η Αρετή ξεκαθαρίζει στον – αποσβολωμένο – Οδυσσέα ότι χωρίζουν οριστικά. Η Ελένη αρνείται να αποκαλύψει στον Σταύρο, γιατί συμπεριφέρθηκε με αγένεια στο δείπνο με την Αννέζα. Η Αρετή μαθαίνει για την παγίδα που ετοιμάζεται να στήσει ο […]
«Οι Αθώοι»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες της μεγάλης παραγωγής του mega
Η μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», έρχεται την Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου στις 22:20 για να φωτίσει μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης. Μια κοινωνία συντηρητική, φοβική, εγκλωβισμένη στους άγραφους νόμους της τιμής και της σιωπής, πλαισιώνει τους τρεις δραματικούς ήρωες όπως τους εμπνεύστηκε ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και θα ζωντανέψουν στη μικρή οθόνη μέσα από […]
UEFA Champions League: Το MEGA κυρίαρχος της τηλεθέασης με τον αγώνα Άγιαξ – Ολυμπιακός
Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το MEGA το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Άγιαξ – Ολυμπιακός και την ιστορική πρόκριση των «ερυθρολεύκων» στα playoffs του UEFA Champions League. Η σπουδαία αναμέτρηση, σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, χάρισε στο MEGA την πρώτη θέση, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις με ποσοστό 28,2% στο […]
«Έχω παιδιά»: Πότε επιστρέφει με διπλό επεισόδιο η αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία του Mega
Ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης οικογενειακής κωμωδίας «Έχω παιδιά» επιστρέφει με νέο διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA. Η οικογένεια Πολίτη είναι και πάλι εδώ, έτοιμη να αντιμετωπίσει τα καθημερινά απρόοπτα που προκύπτουν σε κάθε σπίτι με παιδιά, προτείνοντας λύσεις που μόνο ο Μιχάλης και η Σάρα θα μπορούσαν να σκαρφιστούν. […]