Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα μοιραία κενά – Το αδήλωτο υπόγειο

Η μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», έρχεται την Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου στις 22:20 για να φωτίσει μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης. Μια κοινωνία συντηρητική, φοβική, εγκλωβισμένη στους άγραφους νόμους της τιμής και της σιωπής, πλαισιώνει τους τρεις δραματικούς ήρωες όπως τους εμπνεύστηκε ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και θα ζωντανέψουν στη μικρή οθόνη μέσα από […]