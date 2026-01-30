Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια όπου σημειώθηκε αιματηρή συμπλοκή στην περιοχή της Δροσιάς, στον δήμο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύονται.

Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο. Η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η Aστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές και ερευνά τα αίτια τις συμπλοκής.