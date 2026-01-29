Η Κίνα σχεδιάζει να δημιουργήσει διαστημικά κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ανταγωνιζόμενη το σχέδιο της SpaceX του Έλον Μασκ για διαστημικά κέντρα δεδομένων.

Η Κίνα σχεδιάζει να αναπτύξει διαστημικά κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα κρατικών μέσων ενημέρωσης, θέτοντας πρόκληση στα σχέδια του Έλον Μασκ και της SpaceX για παρόμοια έργα στο Διάστημα.

Η κρατική εταιρεία China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), ο κύριος ανάδοχος του κινεζικού διαστημικού προγράμματος, δεσμεύθηκε να «κατασκευάσει υποδομή ψηφιακής νοημοσύνης διαστημικής κλίμακας ισχύος γιγαβάτ», σύμφωνα με πενταετές αναπτυξιακό σχέδιο που επικαλείται το κρατικό δίκτυο CCTV.

Τα νέα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα «ενσωματώνουν δυνατότητες cloud, edge και terminal» και θα επιτυγχάνουν «βαθιά ολοκλήρωση υπολογιστικής ισχύος, αποθηκευτικής χωρητικότητας και εύρους ζώνης μετάδοσης», επιτρέποντας την επεξεργασία δεδομένων απευθείας στο Διάστημα, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Η αμερικανική SpaceX σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη δικών της διαστημικών κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης μέσω της προγραμματισμένης δημόσιας προσφοράς ύψους 25 δισ. δολαρίων εντός του έτους, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τους ενεργειακούς περιορισμούς στη Γη.

Ο Μασκ δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός πως η εταιρεία του προγραμματίζει την εκτόξευση δορυφόρων-κέντρων δεδομένων που θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.

«Είναι αυτονόητο ότι τα ηλιακά κέντρα δεδομένων στο Διάστημα θα είναι η οικονομικότερη λύση· σε δύο ή τρία χρόνια αυτό θα είναι γεγονός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μασκ, προσθέτοντας πως η ηλιακή ενέργεια σε τροχιά μπορεί να παράγει πέντε φορές περισσότερη ισχύ από ό,τι στην επιφάνεια της Γης.

Το κινεζικό όραμα για τον «Διαστημικό Υπολογιστικό Νέφος»

Η Κίνα σκοπεύει επίσης να μεταφέρει το ενεργοβόρο φορτίο της επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά, αξιοποιώντας ηλιακά συστήματα «ισχύος γιγαβάτ» για τη δημιουργία ενός βιομηχανικής κλίμακας Space Cloud έως το 2030, σύμφωνα με πολιτικό έγγραφο της CASC του Δεκεμβρίου.

Το έγγραφο χαρακτηρίζει την ενσωμάτωση της διαστημικής ηλιακής ενέργειας με τους υπολογισμούς τεχνητής νοημοσύνης ως βασικό άξονα του επερχόμενου 15ου Πενταετούς Σχεδίου, του αναπτυξιακού οδικού χάρτη της κινεζικής οικονομίας.

Στο ίδιο σχέδιο προβλέπεται επίσης η «πραγματοποίηση υποτροχιακών πτήσεων διαστημικού τουρισμού» και η σταδιακή ανάπτυξη τουριστικών ταξιδιών σε τροχιά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με το CCTV.

Η μάχη ΗΠΑ – Κίνας για την κυριαρχία στο Διάστημα

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταγωνίζονται για να μετατρέψουν την εξερεύνηση του Διαστήματος σε εμπορικά βιώσιμη δραστηριότητα, παρόμοια με την πολιτική αεροπορία, αλλά και για να εξασφαλίσουν στρατηγικά πλεονεκτήματα στη διαστημική κυριαρχία. Η CASC έχει δεσμευθεί να καταστήσει την Κίνα «παγκόσμια διαστημική δύναμη» έως το 2045.

Ωστόσο, το βασικό εμπόδιο για το Πεκίνο παραμένει η αποτυχία ολοκλήρωσης επιτυχούς δοκιμής επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου. Αντίθετα, ο επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος Falcon 9 της SpaceX έχει επιτρέψει στη θυγατρική Starlink να κυριαρχήσει σχεδόν απόλυτα στην αγορά δορυφόρων χαμηλής τροχιάς και χρησιμοποιείται ήδη για διαστημικό τουρισμό.

Η επαναχρησιμοποίηση θεωρείται κρίσιμη για τη μείωση του κόστους εκτοξεύσεων και την ευκολότερη αποστολή δορυφόρων σε τροχιά. Η Κίνα κατέγραψε πέρυσι αριθμό-ρεκόρ 93 εκτοξεύσεων, χάρη στην ταχεία ανάπτυξη των ιδιωτικών διαστημικών εταιρειών της.

Επένδυση στη νέα γενιά διαστημικών επιστημόνων

Τα σχέδια της CASC παρουσιάστηκαν λίγο μετά την ίδρυση της πρώτης Σχολής Διαστρικής Πλοήγησης στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, με στόχο την εκπαίδευση νέων ειδικών σε τομείς όπως η διαστρική πρόωση και η πλοήγηση στο βαθύ Διάστημα.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία σηματοδοτεί τη φιλοδοξία του Πεκίνου να μεταβεί στρατηγικά από τις επιχειρήσεις κοντά στη Γη προς την εξερεύνηση του μακρινού Διαστήματος.

Όπως ανέφερε το πρακτορείο Xinhua, «η επόμενη δεκαετία ή εικοσαετία θα αποτελέσει παράθυρο άλματος ανάπτυξης για την Κίνα στον τομέα της διαστρικής πλοήγησης. Η πρωτότυπη καινοτομία και οι τεχνολογικές ανακαλύψεις θα αναδιαμορφώσουν το τοπίο της εξερεύνησης του βαθιού Διαστήματος».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, αντιμετωπίζουν εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν αστροναύτες στη Σελήνη, όπου δεν έχει πατήσει άνθρωπος από την τελευταία αποστολή Apollo το 1972.