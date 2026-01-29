Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν την παρουσία τοξικών «κοκτέιλ φυτοφαρμάκων» στα μήλα που διατίθενται στην αγορά ευρωπαϊκών χωρών.

Η PAN Europe ανέλυσε περίπου εξήντα μήλα, τυχαία αγορασμένα από 13 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και άλλες.

Στο 85% των δειγμάτων εντοπίστηκαν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, με κάποια να περιέχουν έως και επτά διαφορετικά κατάλοιπα, προκαλώντας ανησυχία για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν τα τοξικά «κοκτέιλ φυτοφαρμάκων» που εντοπίζονται στα μήλα στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η PAN Europe, δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων που αντιτίθενται στη χρήση φυτοφαρμάκων, ανέθεσε την ανάλυση εξήντα δειγμάτων μήλων, τα οποία αγοράστηκαν τυχαία σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 85% των δειγμάτων περιείχαν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, ενώ ορισμένα εξ αυτών εμφάνισαν έως και επτά διαφορετικά υπολείμματα. Οι οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη συχνότητα και τη συνδυαστική επίδραση αυτών των ουσιών.

Σε ποσοστό 71%, η PAN Europe εντόπισε φυτοφάρμακα που συγκαταλέγονται στα πιο τοξικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στις ουσίες «υποψήφιες προς αντικατάσταση», τις οποίες η ΕΕ επιδιώκει να αποσύρει σταδιακά.

Επιπλέον, το 64% των δειγμάτων περιείχαν τουλάχιστον μία από τις λεγόμενες «αιώνιες χημικές ουσίες» (PFAS), γνωστές για τη σταθερότητά τους στο περιβάλλον και τη συσσώρευσή τους στους ζωντανούς οργανισμούς.

Οι επιπτώσεις της πολλαπλής έκθεσης

Αν και τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων επιτρέπονται κάτω από συγκεκριμένα όρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η PAN Europe καταγγέλλει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν υπόψη το συνδυαστικό αποτέλεσμα της έκθεσης σε πολλές ουσίες ταυτόχρονα.

Ο Μαρτέν Ντερμίν, στέλεχος της οργάνωσης, κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) ότι αξιολογεί κάθε φυτοφάρμακο μεμονωμένα, χωρίς να εξετάζει τις συνέπειες της «πολλαπλής έκθεσης».

«Στην έκθεση αυτή, δείχνουμε ότι 85% των μήλων περιέχουν υπολείμματα και δεν ξέρουμε αν η κατανάλωσή τους είναι ή όχι χωρίς κινδύνους», υπογραμμίζει, κάνοντας λόγο για πιθανό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων ή στειρότητας.

Αυστηρότερα όρια για τα βρεφικά προϊόντα

Η PAN Europe επισημαίνει ότι, εάν τα ίδια μήλα προορίζονταν για βρεφική διατροφή, το 93% των δειγμάτων δεν θα επιτρεπόταν στην αγορά, καθώς υπερβαίνουν τα όρια που ισχύουν για παιδιά κάτω των τριών ετών.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σαφώς πιο αυστηρή για τα προϊόντα που απευθύνονται σε βρέφη, με στόχο την προστασία της ανάπτυξής τους.

Συστάσεις προς τους καταναλωτές

Η οργάνωση συνιστά στους καταναλωτές να προτιμούν μήλα από βιολογική γεωργία ή, εφόσον αγοράζουν συμβατικά προϊόντα, να αφαιρούν τη φλούδα πριν από την κατανάλωση.

Το μήλο, μαζί με τη μπανάνα, παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα των Ευρωπαίων και παράλληλα το πιο παραγόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στην Πολωνία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Είναι επίσης από τα φρούτα που δέχονται τη μεγαλύτερη χρήση φυτοφαρμάκων, κυρίως για την αντιμετώπιση ασθενειών όπως η ψώρα της μηλιάς, η σοβαρότερη μυκητολογική απειλή για το δέντρο.