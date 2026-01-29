Διεθνείς ερευνητικές ομάδες από Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κορέα, ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποιούν αποστολές στην Ανταρκτική για συλλογή δεδομένων σχετικά με τη σταθερότητα της παγοκαλύψεως και τη λιώση των παγετώνων.

Η επιστημονική προσπάθεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες αποστολές στην Ανταρκτική τα τελευταία χρόνια, με στόχο την κατανόηση της μελλοντικής ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Βρετανοί και Κορεάτες ερευνητές βρίσκονται στο παγετώνα Thwaites στη Δυτική Ανταρκτική, όπου πρόκειται να πραγματοποιήσουν γεώτρηση σε βάθος σχεδόν μισού μιλίου για να μελετήσουν την επίδραση του θερμού ωκεάνιου νερού στη λιώση του παγετώνα.

Κρίσιμες διεθνείς ερευνητικές αποστολές είναι σε εξέλιξη αυτόν τον μήνα στην Ανταρκτική, με στόχο τη συλλογή νέων δεδομένων για τη σταθερότητα της παγοκάλυψης, τα αρχαία κλιματικά πρότυπα και τις δυνάμεις που επιταχύνουν τη λιώση των παγετώνων σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται ραγδαία.

Σε μία από τις πιο φιλόδοξες επιστημονικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, ερευνητές από την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κορέα, τις ΗΠΑ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται υπό ακραίες συνθήκες. Ο στόχος τους είναι να συγκεντρώσουν πληροφορίες που θα αναδιαμορφώσουν την κατανόηση της μελλοντικής ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Γεώτρηση στον Παγετώνα Thwaites

Μια ομάδα Βρετανών και Κορεατών επιστημόνων έφτασε στο πιο απομονωμένο σημείο του παγετώνα Thwaites στη Δυτική Ανταρκτική. Εκεί προετοιμάζεται για γεώτρηση μέσα από σχεδόν μισό μίλι πάγου, προκειμένου να μελετήσει πώς το θερμό νερό του ωκεανού διαβρώνει τον παγετώνα από τη βάση του.

Η αποστολή, που αποτελεί συνεργασία της Βρετανικής Ανταρκτικής Υπηρεσίας με το Ινστιτούτο Πολικής Έρευνας της Κορέας, πραγματοποιείται επί του παγοθραυστικού Araon. Το στρατόπεδο στήθηκε τη Δευτέρα, ύστερα από εβδομάδες καθυστερήσεων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σηματοδοτώντας την πρώτη γεώτρηση με ζεστό νερό στον κύριο κορμό της παγοπλάκας Thwaites.

«Αυτή είναι η πολική επιστήμη στα άκρα της», δήλωσε ο Δρ. Won Sang Lee του Ινστιτούτου Πολικής Έρευνας της Κορέας. «Κάναμε αυτό το επικό ταξίδι χωρίς καμία εγγύηση ότι θα μπορούσαμε έστω να φτάσουμε στον πάγο».

Η ομάδα έχει προθεσμία έως τις 7 Φεβρουαρίου να ολοκληρώσει τις εργασίες της. Αν η προσπάθεια στεφθεί με επιτυχία, θα τοποθετηθούν όργανα που θα καταγράψουν για πρώτη φορά σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία και τα ρεύματα του ωκεανού κάτω από το κρίσιμο αυτό σημείο.

Πυρήνες ιζημάτων ρεκόρ από την Ανατολική Ανταρκτική

Παράλληλα, μια αποστολή 56 ημερών υπό αυστραλιανή ηγεσία, με το ερευνητικό σκάφος RV Investigator του CSIRO, κατέρριψε νέο ρεκόρ ανακτώντας πυρήνες ιζημάτων μήκους 20 μέτρων από τον πυθμένα της θάλασσας κοντά στην παγοθήκη Cook.

«Πρόσφατες προσομοιώσεις δείχνουν ότι η παγοθήκη Cook είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, με σημαντική απώλεια παγετώδους μάζας να αναμένεται τα επόμενα 200 χρόνια», ανέφερε η Δρ. Linda Armbrecht, επικεφαλής της αποστολής Cook Ice Ecosystems and Sediments του Πανεπιστημίου της Τασμανίας.

Η πολυεθνική ομάδα 58 ερευνητών και μελών πληρώματος θα αναλύσει τα δείγματα για αρχαίο DNA, προκειμένου να ανασυνθέσει τις ωκεάνιες συνθήκες και τα οικοσυστήματα έως και ένα εκατομμύριο χρόνια πίσω στο χρόνο.

Νέο ορόσημο στο πρόγραμμα SWAIS2C

Το διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα γεώτρησης SWAIS2C σημείωσε ακόμη ένα ορόσημο, ολοκληρώνοντας τον βαθύτερο πυρήνα ιζημάτων κάτω από το παγόβουνο Ρος. Η ομάδα ανέσυρε 228 μέτρα ιζημάτων από βάθος 523 μέτρων πάγου στο Crary Ice Rise, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 200 μέτρων.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή καταγραφή της ιστορίας του Παγοκαλύμματος της Δυτικής Ανταρκτικής, που εκτείνεται πίσω εκατομμύρια χρόνια. Θα βοηθήσει την επιστήμη να προβλέψει και να προετοιμαστεί για τη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας», ανέφερε το πρόγραμμα.

Ανησυχητικά δεδομένα για το μέλλον

Τα νέα ευρήματα συμπίπτουν με πρόσφατες έρευνες που δείχνουν ότι η κατάρρευση του Παγοκαλύμματος της Δυτικής Ανταρκτικής υπό σενάρια υψηλών εκπομπών είναι «ουσιαστικά βέβαιη» έως το έτος 3000. Οι προβλέψεις δείχνουν πιθανή αύξηση της στάθμης της θάλασσας άνω των 2,5 μέτρων μέχρι το 2300, στο χειρότερο σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη.