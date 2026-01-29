Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσιάζει στη «Buongiorno» μια συνταγή για γιουβέτσι χταπόδι στην κατσαρόλα με κοκκάρια, συνδυάζοντας θαλασσινή νοστιμιά με παραδοσιακά υλικά.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μάς ταξιδεύει στη γεύση με ένα ξεχωριστό πιάτο, μαγειρεμένο στην κουζίνα της εκπομπής «Buongiorno». Ο γνωστός σεφ ετοιμάζει γιουβέτσι χταπόδι στην κατσαρόλα με κοκκάρια, συνδυάζοντας θαλασσινή νοστιμιά με παραδοσιακά υλικά.

Το πιάτο ξεχωρίζει για την πλούσια γεύση του, με το χταπόδι να δένει ιδανικά με τη σάλτσα και τα κοκκάρια, δημιουργώντας ένα φαγητό γεμάτο αρώματα και ένταση. Πρόκειται για μια συνταγή που μπορεί να σερβιριστεί τόσο σε καθημερινό τραπέζι όσο και σε πιο ιδιαίτερες περιστάσεις.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με τις αναλυτικές οδηγίες και τα μικρά του μυστικά, δείχνει βήμα-βήμα πώς μπορούμε να πετύχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα στην κατσαρόλα, χωρίς περιττές δυσκολίες.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του αγαπημένου σεφ και απολαύστε ένα γευστικό πιάτο που συνδυάζει παράδοση και δημιουργικότητα. Καλή σας απόλαυση!