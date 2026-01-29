Το περιστατικό με τον κ. Μουμτζή εντάσσεται σε μια πολιτική ιδεολογικής τρομοκρατίας με σαφή αντισημιτικό χαρακτήρα, που στοχεύει να εμφυσήσει τον φόβο και να επιβάλλει τη λογοκρισία.

Το πρόσφατο περιστατικό με τον Σ. Μουμτζή εντάσσεται σε μια πολιτική ιδεολογικής τρομοκρατίας με σαφή αντισημιτικό χαρακτήρα. Στόχος αυτής της πρακτικής είναι η καλλιέργεια φόβου και η επιβολή της αντίληψης «μην μιλάς, μην φαίνεσαι, κρύψου γιατί προκαλείς».

Επιδιώκεται, δηλαδή, να εμπεδωθεί η αρχέγονη βάση του αντισημιτισμού, σύμφωνα με την οποία «ο Εβραίος προκαλεί και μόνο με την ύπαρξή του». Παράλληλα, επιχειρείται να παρουσιαστούν ως ανεπιθύμητοι όσοι αντιστέκονται στον λόγο του μίσους.

Η προέλευση της λογοκρισίας, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά, είναι δευτερεύουσας σημασίας, ιδίως όταν εκδηλώνεται την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: ο μόνος ωφελημένος είναι η Χρυσή Αυγή και οι επίγονοί της, ανεξαρτήτως του προσωπείου με το οποίο εμφανίζονται.

Αυτό είναι κάτι που οφείλουν να σκεφτούν σοβαρά όχι μόνο όσοι ασκούν ιδεολογική τρομοκρατία, αλλά και εκείνοι που ενδίδουν σε αυτήν.