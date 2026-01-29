Επελαύνει η κακοκαιρία Kristin, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η Αθήνα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τη βροχή να πέφτει κατά τόπους καταρρακτωδώς και τα φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα των πολιτών. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για συνέχιση των έντονων φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού επικαιροποιήθηκε νωρίτερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με το αρχικό δελτίο που εκδόθηκε την Τετάρτη 28/1.

Η ΕΜΥ διατηρεί σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά, έως τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στη δυτική Πελοπόννησο, μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. Στη Θράκη, μέχρι το βράδυ.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε. Στην Αττική, πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη – Τροποποιήσεις δρομολογίων

Οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και στο νότιο Ιόνιο, ενώ στο βόρειο Αιγαίο ισχύουν κατά τόπους απαγορευτικά για μικρότερα πλοία. Αν και γενικό απαγορευτικό απόπλου δεν έχει εκδοθεί, έχουν ήδη σημειωθεί τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Λόγω των νοτίων ανέμων και του έντονου κυματισμού, συστήνεται στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα λιμεναρχεία πριν από κάθε μετακίνηση.

Ηλεία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες σε δρόμους και υπόγεια – Κατέρρευσε τοίχος σπιτιού

Αρκετά προβλήματα έχει προκαλέσει ήδη η κακοκαιρία Kristin στην Ηλεία. Δρόμοι και υπόγεια στη Βάρδα έχουν πλημμυρίσει, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο προς τον Επικούριο Απόλλωνα ενώ καταγράφηκαν ζημιές στο στέγαστρο του ναού αλλά και σε σπίτι στην περιοχή της Μίνθης.

Στο Νεοχώρι Κυλλήνης χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από δύο σπίτια οικογένειες, καθώς ο δρόμος έξω από τα σπίτια τους είχε πλημμυρίσει. Στη Βάρδα, η κακοκαιρία έδειξε τα «δόντια» της με ισχυρές βροχές προκαλώντας πλημμύρες τόσο στους δρόμους όσο και στα υπόγεια 2 σπιτιών.