Την τέταρτη προσθήκη του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Άρης, με τον Μπενχαμίν Γκαρέ.

Ο… καπνός από τα χθεσινά δημοσιεύματα στη Βραζιλία... έκρυβε και «φωτιά», αφού οι πληροφορίες από τον Άρη επιβεβαιώνουν την προφορική συμφωνία με τον 25χρονο εξτρέμ για τον μονοετή δανεισμό του από τη Βάσκο Ντα Γκάμα και με οψιόν αγοράς.

Οι επαφές με τον βραζιλιάνικο σύλλογο συνεχίζονται και όταν ολοκληρωθούν, ο παίκτης θα μπει στο αεροπλάνο για να έρθει για τρίτη φορά στην Ευρώπη, μετά τις Μάντσεστερ Σίτι και τη ρωσική Σαμάρα.

Ο Μπενχαμίν Αντόνιο Γκαρέ γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 2000 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και είναι 25 ετών. Πρόκειται για έναν αριστεροπόδαρο εξτρέμ/επιθετικό ποδοσφαιριστή με ικανότητα να αγωνίζεται και στις δύο πλευρές της επίθεσης.

Η καριέρα του ξεκίνησε στις ακαδημίες της Βελέζ Σάρσφιλντ, από όπου τον απέκτησε το 2016 η Μάντσεστερ Σίτι παίζοντας κυρίως στις ομάδες νέων του αγγλικού συλλόγου. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Αργεντινή για λογαριασμό της Ρασίνγκ και της Ουρακάν, πριν μετακομίσει στο ρωσικό πρωτάθλημα με την ομάδα Κρίλια Σοβέτοφ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 εντάχθηκε στη Βάσκο ντα Γκάμα όπου και έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027.