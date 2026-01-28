Με ένα λιτό αλλά εύστοχο σκίτσο, ο Αρκάς λέει και πάλι τη δική του «καλημέρα», σχολιάζοντας με χιούμορ και υπαινιγμό την πραγματικότητα.

Στο νέο του έργο, που δημοσίευσε σήμερα, απεικονίζεται ένα πρόβατο να απευθύνεται σε έναν πιγκουίνο, λέγοντάς του πως «βρίσκεται σε λάθος μέρος», καθώς –όπως σημειώνει– «αυτή την εποχή τα χελιδόνια πρέπει να είναι στην Αίγυπτο». Η απάντηση του πιγκουίνου έρχεται αποστομωτική: «Μάλλον εσύ βρίσκεσαι σε λάθος μέρος. Δεν είμαι χελιδόνι, είμαι πιγκουίνος».

Με το χαρακτηριστικό του ύφος, ο Αρκάς παίζει με την έννοια της ταμπέλας, της παρεξήγησης και της αυθαίρετης κρίσης, αφήνοντας στον αναγνώστη την ελευθερία της ερμηνείας. Το σκίτσο μπορεί να διαβαστεί ως σχόλιο για τη σύγχυση, την αδυναμία κατανόησης της διαφορετικότητας ή ακόμη και για την τάση να βλέπουμε τους άλλους μέσα από στερεότυπα.

Ο Αρκάς, χωρίς περιττές εξηγήσεις, συνεχίζει να χρησιμοποιεί το χιούμορ ως εργαλείο σχολιασμού της επικαιρότητας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, επιβεβαιώνοντας ότι ένα σκίτσο μπορεί να πει πολλά με ελάχιστες λέξεις.

Ποιος είναι ο Αρκάς

Αρκάς είναι το ψευδώνυμο δημοφιλούς Έλληνα σκιτσογράφου και συγγραφέα, που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δημοσιεύοντας τη σειρά Ο Κόκκορας στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο Παρά Πέντε και στο Μικρό Παρά Πέντε. Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα και πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ. Από τα έργα του ο Ισοβίτης έχει γίνει σειρά με μαριονέτες για την ελληνική τηλεόραση από τον Μάνθο Σαντοριναίο. Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και βουλγάρικα), ενώ έχει γράψει και θεατρικά έργα.

Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του εν λόγω σκιτσογράφου είναι άγνωστο, καθώς ο ίδιος δεν το έχει αποκαλύψει. Η πιθανότερη εκδοχή ειναι πως το όνομά του ειναι Αντώνης Ευδαίμων. Το Γεράσιμος Σπανοδημήτρης που έχει επίσης χρησιμοποιήσει σε παλιοτερα έργα του, θεωρείται ψευδώνυμο. Επίσης, έχει προταθεί το όνομα Άρης Καστρινός (απ’ όπου υποτιθέμενα προέρχεται και το ΑΡ-ΚΑΣ).