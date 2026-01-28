Το σύστημα αυτό προστατεύει από ανεπιθύμητη έξοδο από την εκάστοτε λωρίδα κυκλοφορίας. Το σύστημα μπορεί να επαναφέρει στη λωρίδα κυκλοφορίας με επέμβαση στη διεύθυνση για διόρθωση της πορείας και επιπλέον μπορεί να σας προειδοποιεί αισθητά μέσω του τιμονιού.

Το Active Lane Assist είναι ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης που χρησιμοποιεί κάμερα για να διαβάζει τις διαγραμμίσεις, κρατώντας το αυτοκίνητο στη λωρίδα του (συνήθως >65 χλμ/ώρα) με διορθωτικές παρεμβάσεις στο τιμόνι.

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας είναι διαθέσιμο από ταχύτητα κίνησης περ.60 km/h έως 200 km/h.

Το σύστημα μπορεί να επεμβαίνει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας αναγνωρίζει μια διαγράμμιση λωρίδας κυκλοφορίας.

Πατάτε αυτήν τη διαγράμμιση λωρίδας κυκλοφορίας με έναν μπροστινό τροχό.



Όταν ενεργοποιείτε το φλας, δεν πραγματοποιείται επέμβαση στη διεύθυνση στην αντίστοιχη πλευρά.

Εάν εξέλθει από τη λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς ενεργοποίηση του φλας, αλλά αναγνωριστεί κίνδυνος σύγκρουσης με ένα κινούμενο εμπόδιο στην αντίστοιχη λωρίδα κυκλοφορίας, δεν παρατηρείται επέμβαση στη διεύθυνση.

Εάν το σύστημα αναγνωρίσει ένα εμπόδιο, π.χ. ένα άλλο όχημα στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, παρατηρείται επέμβαση στη διεύθυνση, παρά το ενεργοποιημένο φλας.