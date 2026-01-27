Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αύξηση των δασμών στο 25% για τις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα, κατηγορώντας τη Σεούλ ότι δεν εφαρμόζει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Επειδή η κορεατική Βουλή δεν έχει θέσει σε ισχύ την ιστορική εμπορική συμφωνία (με τις ΗΠΑ), κάτι που είναι δικαίωμά τους, αυξάνω τους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα από τη Νότια Κορέα, και όλους τους άλλους ανταποδοτικούς δασμούς από 15% σε 25%».

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη συνεχιζόμενη εμπορική πολιτική του Τραμπ, που δίνει έμφαση στην προστασία της αμερικανικής βιομηχανίας και στην επαναδιαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών με στόχο πιο ευνοϊκούς όρους για τις ΗΠΑ.