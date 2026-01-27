Η πρώτη ματιά στην προχθεσινή ισοπαλία του Άρη με τον Λεβαδειακό, οδηγεί στο συμπέρασμα της απώλειας δύο βαθμών που οι «κιτρινόμαυροι» άξιζαν βάσει της εικόνας του αγώνα.

Σε μία ανάλυση εις βάθους, η εξέλιξη του ματς και ειδικά η τελευταία φάση αποτυπώνουν μία από τις πολλές παθογένειες του φετινού Άρη. Αυτή της αφέλειας ή το ποδόσφαιρο… δρόμου που δεν παίζει η ομάδα και όπως το χαρακτήρισε ο Μανόλο Χιμένεθ. Από το γκολ του Γιακουμάκη στις καθυστερήσεις του ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (1-1), σε εκείνο της ΑΕΛ Novibet πάλι στις καθυστερήσεις (2-1) και με το κακό να τριτώνει κόντρα στον Λεβαδειακό. Οι Θεσσαλονικείς έχουν πολλά να διαχειριστούν φέτος. Και μέσα σ’ όλα υπάρχει και η αδυναμία τους να γύρουν την πλάστιγγα υπέρ τους όταν η μπάλα… καίει.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν ξέφυγαν έστω και λίγο από το βαρύ κλίμα που έχει… πέσει σαν μαύρο σύννεφο στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Αυτό αποτυπώθηκε και χθες στο Ρύσιο όπου οι παίκτες τα είπαν για αρκετή ώρα μεταξύ τους στα αποδυτήρια, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να καταλήξουν στα αίτια της φετινής πορείας και της απώλειας νικών όπως προχθές κόντρα στον Λεβαδειακό.

To «Βικελίδης»είναι… πληγή

Η ισοπαλία της περασμένης Κυριακής αποτέλεσε μία ακόμη βαθμολογική απώλεια στο «Κλεάνθης Βικελίδης», το οποίο έχει εξελιχθεί περισσότερο σε πρόβλημα παρά σε… φρούριο για τον Αρη.

Οι Θεσσαλονικείς… αιμορραγούν βαθμολογικά φέτος στο γήπεδό τους, στο οποίο σε εννέα παιχνίδια έχουν γνωρίσει μόλις μία ήττα, εκείνη της 2ης αγωνιστικής από τον Παναιτωλικό με 0-2. Από την άλλη, όμως, δυσκολεύονται έντονα να κερδίσουν.