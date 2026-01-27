Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) εκφράζει την αντίθεσή της στην απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ να εντάξει τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς των περιφερειών στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Η ΕΝΠΕ χαρακτηρίζει τον τρόπο λήψης και ανακοίνωσης της απόφασης ως «βαριά ανήθικο αιφνιδιασμό», επισημαίνοντας ότι αγνοεί τις λειτουργικές ανάγκες των περιφερειών και επιβάλλει μονομερώς σημαντικές μεταβολές.

Η απόφαση, που ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, προκαλεί άμεσες και σοβαρές συνέπειες στον προγραμματισμό και στην παραγωγή έργου των περιφερειών.

Την αντίθεσή της απέναντι στην απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) να μεταφερθούν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί των περιφερειών εκφράζει, σε ανακοίνωσή της η Ένωση Περιφέρειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά την σύγκλιση του ΔΣ της Ένωσης υπό την προεδρία του προέδρου Γιώργου Χατζημάρκου, όπου χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη και ανακοινώθηκε η απόφαση ως «βαριά ανήθικο αιφνιδιασμό», καθώς «αγνοεί και απαξιώνει τις λειτουργικές ανάγκες των περιφερειών και επιβάλλει μονομερώς μια κρίσιμη μεταβολή, χωρίς να λάβει υπ΄ όψιν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις».

Αναφορικά με την απόφαση η οποία ελήφθη χωρίς την οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αυτή «επιφέρει άμεσες και σοβαρές συνέπειες στον προγραμματισμό και στην παραγωγή έργου των περιφερειών.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, των περιφερειών της χώρας όσο και των δήμων, τελούν σε άμεση συνάρτηση με την επιχειρησιακή δυνατότητα της αυτοδιοίκησης, καθώς αποτελούν κρίσιμο εργαλείο υλοποίησης έργων και δράσεων, ακριβώς λόγω της ευελιξίας που τους διακρίνει. Με δεδομένο αυτό, η αιφνιδιαστική μεταφορά τους στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ανατρέπει βίαια τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των περιφερειών, δημιουργώντας αβεβαιότητα και δυσλειτουργίες σε δράσεις και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, πολύ δε περισσότερο σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα οφείλει να αξιοποιεί με ταχύτητα και συνέπεια εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Παράλληλα, η απόφαση αυτή εγκλωβίζει ανθρώπους -το στελεχιακό δυναμικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών- οι οποίοι ουδεμία ευθύνη φέρουν για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, με αποτέλεσμα να τίθενται σε καθεστώς αβεβαιότητας εργαζόμενοι που στηρίζουν καθημερινά την παραγωγή έργου στις περιφέρειες. Εγκλωβισμένοι όμως βρίσκονται, αιφνίδια και χωρίς την οποιαδήποτε δική τους ευθύνη, και οι αιρετοί που υπηρετούν σε θέσεις διοίκησης αυτών των Οργανισμών.

Η απόφαση της κάθε περιφέρειας της χώρας για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού, πάρθηκε στην βάση και με κριτήριο τους ισχύοντες κανόνες κατά την περίοδο λήψης της σχετικής απόφασης και η αλλαγή των κανόνων, εν μέσω της λειτουργίας των Οργανισμών αυτών, εκθέτει συνολικά την δημόσια διοίκηση και δημιουργεί περιβάλλον ανασφάλειας δικαίου, ένα, δυστυχώς, 100% ελληνικό φαινόμενο που πλήττει καίρια και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί, μια αχλή αμφισβήτησης γύρω από τη λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών των περιφερειών, γεγονός που συνιστά προσβολή για τις περιφέρειες και το έργο που παράγουν».

Ολοκληρώνοντας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας υπογραμμίζει ότι «δεν πρόκειται να αποδεχθεί παθητικά μία απόφαση που υπονομεύει την αναπτυξιακή ικανότητα των περιφερειών και την αποτελεσματικότητα τους» και ζητά την «άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να αποτραπεί η παράλυση του έργου που υλοποιείται στις περιφέρειες όλης της χώρας». Ανάκληση την οποία, όπως σημειώνει, θα επιδιώξει όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και με τη χρήση κάθε νόμιμου ένδικου μέσου, προκειμένου να προστατευθούν ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, οι λειτουργικές και αναπτυξιακές δυνατότητες των περιφερειών και, κυρίως, το δημόσιο συμφέρον».