Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Γιατί ανατινάχθηκε

«Φως στο Τούνελ»: Πρωτιά στην τηλεθέαση για ακόμη μια Παρασκευή
Στην κορυφή της τηλεθέασης το πρώτο «Φως στο Τούνελ» του 2026. Με απόλυτη επιτυχία επέστρεψε η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή δυναμική της στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής. Το «Τούνελ» κυριάρχησε στους πίνακες τηλεθέασης την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, κατακτώντας την πρώτη θέση στο σύνολο του […]
«Μια νύχτα μόνο»: Σήμερα το 29ο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Mega
Το 29ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο» απόψε στις 21:00. Η Αρετή φεύγει από την Αθήνα, χωρίς να πει σε κανέναν πού πηγαίνει. Επεισόδιο 29 (Δευτέρα 26 Ιανουαρίου) Η Αρετή, σοκαρισμένη από την επίθεση της Κατερίνης, έχει κλειστεί στον εαυτό της ενώ η επιμονή του Οδυσσέα να έρθει σε επαφή μαζί […]
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης την Κυριακή 25/1 στο “Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου
Στην εκπομπή “Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης παραχώρησε συνέντευξη χωρίς «στρογγυλέματα», αναφερόμενος στην ασφάλεια των τρένων στην Ελλάδα μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επισήμανε ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι η εγκατάσταση πολλαπλών δικλείδων ασφαλείας ώστε να περιοριστούν τα ανθρώπινα λάθη. Όπως είπε, τη νύχτα […]