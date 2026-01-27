Επίσκεψη στο 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα, πραγματοποίησαν σήμερα, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του πιλοτικού και πρωτοποριακού προγράμματος ειδησεογραφικού και πληροφοριακού γραμματισμού «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες».

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε και υλοποιείται από το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας (Peace Journalism Lab) του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο από τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε να εφαρμόζεται με μεγάλη ταχύτητα ήδη από τον Νοέμβριο.

Πρόκειται για μία καινοτόμο εκπαιδευτική παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο, καθώς η Ελλάδα εφαρμόζει οργανωμένα, για πρώτη φορά, ένα συστηματικό, πανελλαδικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο ειδησεογραφικού και πληροφοριακού γραμματισμού, με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης απέναντι στην πληροφορία, τις ειδήσεις και το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον ήδη από το σχολείο. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε μια ουσιαστική εκπαιδευτική ανάγκη: την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών για την κριτική αξιολόγηση της πληροφορίας και την υπεύθυνη συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: “Ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία παράγεται και διαδίδεται με πρωτοφανή ταχύτητα και πολυπλοκότητα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ικανότητα να προσεγγίζουμε κριτικά όσα ακούμε και διαβάζουμε δεν είναι πολυτέλεια· είναι βασική δεξιότητα ζωής. Να μπορούμε να ξεχωρίζουμε το αξιόπιστο από το ψευδές, το τεκμηριωμένο από το κατασκευασμένο.

Με το πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες», το οποίο υλοποιούμε πιλοτικά σε σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των παιδιών μας. Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται.

Η Ελλάδα, με ένα οργανωμένο, πανελλαδικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα ειδησεογραφικού και πληροφοριακού γραμματισμού ήδη από το σχολείο, τοποθετείται στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών σε έναν κρίσιμο τομέα για τη δημοκρατία. Επενδύουμε συνειδητά στον γραμματισμό στα μέσα και στην πληροφορία ως θεμέλιο της ελευθερίας της έκφρασης, της δημοκρατικής συμμετοχής και του δημόσιου διαλόγου.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την επιστημονική ομάδα, τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην επιμόρφωση, καθώς και τους δημοσιογράφους που μεταφέρουν στα σχολεία μας πολύτιμη γνώση και εμπειρία. Μαζί με τον συνάδελφό μου, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη, θα στηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο πιστεύει βαθιά και ο Πρωθυπουργός “.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τα παιδιά για τη θερμή υποδοχή, τον καθηγητή κ. Παναγιώτου και δήλωσε: “Σήμερα εδώ είμαι, όχι τόσο ως υφυπουργός αρμόδιος για τα Μέσα, μαζί με την υπουργό Παιδείας την Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα είμαι εδώ ως Παύλος, με την Σοφία δίπλα μου και ανθρώπους οι οποίοι έχουμε μία αυτονόητη υποχρέωση να στηρίξουμε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και τα παιδιά αυτά, που είναι ο λόγος που κάνουμε ό,τι κάνουμε. Είμαστε εδώ ως απόφοιτοι δημόσιου σχολείου, είμαι εδώ ως ένας πατέρας ενός μικρού παιδιού που από αυτή την ηλικία «ψάχνει» να βρει την οθόνη. Και όχι, δεν είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι είναι κακό πράγμα οι οθόνες ή το tik- tok ή ότι πρέπει ξαφνικά να γυρίσουμε 30, 40 και 50 χρόνια πίσω, αλλά πρέπει πάντοτε να βάζουμε όρια και κανόνες.

Η παραπληροφόρηση δεν είναι μια απειλή που θα έρθει. Είναι μια κρίση που έχει έρθει και η παραπληροφόρηση βρίσκεται παντού. Το ψέμα είναι επικίνδυνο πολλές φορές για κρίσιμες υποδομές, για την εθνική ασφάλεια, είναι κρίσιμο για τη ζωή μας, μπορεί να απειλήσει ακόμα και εμάς τους ίδιους, μπορεί να εξαπατήσει δικούς μας ανθρώπους. Η ψεύτικη πληροφορία είναι εδώ, παρούσα και εμείς οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε με τα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε.

Όλοι θέλουμε να προασπίσουμε την αλήθεια και έχουμε υποχρέωση σε εσάς και τα επόμενα παιδιά που θα έρθουν να σας δώσουμε όλα τα εργαλεία. Ξεκινάμε από 35 σχολεία, μεταξύ αυτών και το δικό σας, σε όλη την Ελλάδα και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να έχουμε τους πόρους ώστε να πάει σε όλα τα σχολεία, σε όλη την Ελλάδα. Μια ομάδα, πολιτεία, καθηγητές, μαθητές, δημοσιογράφοι και εφημερίδες, περνάμε όλα τα «όπλα» σε εσάς, να μάθετε να κρίνετε, να διαβάζετε, να αξιολογείτε. Για μένα αυτή η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης μαζί με το Αριστοτέλειο είναι ίσως η πιο σημαντική που έχω την τιμή να συμμετέχω.”

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος καθηγητής κ. Παναγιώτου ευχαριστώντας τους υπουργούς για την αμεσότητα και την συνεργασία, τόνισε πώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδεικνύονται οι θετικές πρωτοβουλίες όπως αυτή και δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πρότυπο , πανελλαδικό και επιστημονικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, που συνδέει το σχολείο με τη δημοσιογραφία και την ακαδημαϊκή γνώση. Η συμμετοχή σχολείων, στη διεθνή διάσταση του προγράμματος, μέσω της συνεργασίας με το Economist Foundation και της εμπλοκής των μαθητών σε διεθνή διαγωνισμό, αναδεικνύει ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς καλές πρακτικές· διαμορφώνει πρότυπα που μπορούν να αξιοποιηθούν θεσμικά, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Το πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

υλοποιείται πιλοτικά σε 35 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα,

εμπλέκει περισσότερους από 1.200 συμμετέχοντες (90 εκπαιδευτικούς, 1.100 μαθητές, 50 δημοσιογράφους και 25 ακαδημαϊκούς),

διασυνδέει τη σχολική τάξη με τη δημοσιογραφική πρακτική και την πανεπιστημιακή γνώση,

έχει ήδη προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον διεθνών φορέων, όπως το Economist Foundation.

Η εφαρμογή του προγράμματος τοποθετεί τη χώρα μας στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών για τον ειδησεογραφικό και πληροφοριακό γραμματισμό, ενισχύοντας την ικανότητα των νέων να λειτουργούν ως ενεργοί, ενημερωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες.

Το 2ο ΓΕΛ Γέρακα, όπως και τα υπόλοιπα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μετέχει ενεργά στη διεθνή διάσταση της πρωτοβουλίας, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Economist Foundation. Στο πλαίσιο αυτό, μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων λαμβάνουν μέρος σε διεθνή διαγωνισμό, ενταγμένο στο πρόγραμμα, που προάγει την κριτική σκέψη, τον τεκμηριωμένο διάλογο και τη δημοκρατική συμμετοχή των νέων σε διεθνές περιβάλλον.

Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν, η Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), Μαρία Αντωνιάδου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στελέχη της εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας τον ευρύτερο θεσμικό και κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης.

Η σημερινή επίσκεψη αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης στην παιδεία της πληροφορίας και επιβεβαιώνει τη σταθερή στήριξη της Πολιτείας σε καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία, την παιδεία και την κοινωνική ανθεκτικότητα.