Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στις αρμόδιες Αρχές, όταν κατά τη διέλευση τρένου, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο, μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου. Το περιστατικό προκάλεσε υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δέντρο κατέρρευσε ξαφνικά την ώρα που το τρένο κινούνταν κανονικά στη γραμμή, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη ένδειξη κινδύνου. Ο μηχανοδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο η ψυχραιμία του απέτρεψε πιθανότερα σοβαρότερο ατύχημα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που εργάστηκαν για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας της σιδηροδρομικής γραμμής. Παράλληλα, η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης του δέντρου, ενώ εξετάζεται αν οι ισχυροί άνεμοι της περιοχής συνέβαλαν στο συμβάν.