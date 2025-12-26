Η αμαξοστοιχία IC 56, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στις 21:18 κοντά στη σήραγγα Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, στο σημείο έσπευσαν δύο εφεδρικές μηχανές για να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία προς το Λειανοκλάδι, όπου πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση της μηχανής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τρένο συνέχισε το ταξίδι του προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 131 λεπτών από το Λειανοκλάδι.

Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, το προσωπικό της εταιρείας παρέμεινε δίπλα στους 347 επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την πορεία του περιστατικού και το χρονοδιάγραμμα του δρομολογίου.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Αποζημιώσεις επιβατών

Η εταιρεία ενημερώνει ότι, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/782, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση από 60 έως 119 λεπτά ή 50% για καθυστέρηση άνω των 120 λεπτών.

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και πληρωθεί με μετρητά αποζημιώνονται αποκλειστικά από τα ενεργά εκδοτήρια.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων που αγοράστηκαν με κάρτα, ανεξαρτήτως καναλιού πώλησης (εκδοτήρια, webticketing ή app), μπορούν είτε να απευθυνθούν σε εκδοτήριο σταθμού είτε να υποβάλουν γραπτό αίτημα μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο αριθμός του εισιτηρίου ή επισύναψη του σχετικού αρχείου pdf ή φωτογραφίας, ώστε το ποσό να επιστραφεί στην κάρτα αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.