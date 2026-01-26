Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην κριτική του κατά των δημοσκοπήσεων, χαρακτηρίζοντας πολλές από αυτές “ψεύτικες και δόλιες” και ζητώντας να θεωρούνται ουσιαστικά ποινικό αδίκημα.

Παρά τις κρίσεις γύρω από τη μετανάστευση και την ένοπλη επίθεση στη Μινεάπολη, η υποστήριξη για τον Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης παρουσιάζει πτώση και βρίσκεται πλέον σε αρνητικό έδαφος σε αρκετές δημοσκοπήσεις.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπεραμύνεται της νίκης του στις προεδρικές εκλογές του 2020, υποστηρίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις που τον παρουσίαζαν μειονεκτικά ήταν σκόπιμα παραπλανητικές και ότι κέρδισε με σαρωτική νίκη τόσο στο Λαϊκό Ψήφο όσο και στο Εκλεκτορικό Κολλέγιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει νέα επίθεση κατά των δημοσκοπήσεων, την ώρα που η κυβέρνησή του προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της πρόσφατης ένοπλης επίθεσης στη Μινεάπολη.

Ακόμη και πριν από τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα, η υποστήριξη προς τον Τραμπ σε ένα από τα βασικά ζητήματα της ατζέντας του, τη μετανάστευση, παρουσίαζε κάμψη, σύμφωνα με σειρά δημοσκοπήσεων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρώην πρόεδρος ανέφερε ότι «οι ψεύτικες και δόλιες δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να θεωρούνται ποινικό αδίκημα», κατηγορώντας τα ΜΜΕ για παραπλανητική κάλυψη στις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ υποστήριξε πως οι δημοσκοπήσεις ήταν «εν γνώσει τους λανθασμένες» και ότι εκείνος «κέρδισε με σαρωτική νίκη», παρά τα αντίθετα αποτελέσματα.

Αναφερόμενος εμμέσως στις εκλογές του 2024, ο Τραμπ έκανε λόγο για δόλιες δημοσκοπήσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Σύμφωνα με αναλύσεις, η εκλογική μάχη με την Καμάλα Χάρις ήταν εξαιρετικά αμφίρροπη, με τον μέσο όρο του Real Clear Politics να δείχνει 48,7% υπέρ της Χάρις και 48,6% υπέρ του Τραμπ. Το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο, έδωσε 49,8% στον Τραμπ και 48,3% στη Χάρις.

Ο ίδιος κατηγόρησε ακόμη και φιλικά μέσα, όπως το Fox News και τη Wall Street Journal, για «απαίσιες» δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει «την απάτη των δημοσκοπήσεων».

Νομικές κινήσεις και αντιδράσεις

Παρότι οι δημοσκοπήσεις προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία, ο Τραμπ έχει κινηθεί νομικά εναντίον ορισμένων δημοσκόπων. Έχει μηνύσει την Αν Σέλζερ και την εφημερίδα Des Moines Register για έρευνα που τον εμφάνιζε πίσω στην Αϊόβα, επικαλούμενος νόμο περί καταναλωτών της πολιτείας. Η υπόθεση εκκρεμεί.

Πρόσφατα, μετά από δυσμενή δημοσκόπηση των New York Times/Siena, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μηνύσει την εφημερίδα, εντάσσοντας τη νέα αξίωση σε προγενέστερη αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Η δημοσκόπηση είχε δείξει ότι το 49% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η χώρα βρισκόταν σε χειρότερη κατάσταση επί προεδρίας του, έναντι 32% που απάντησε το αντίθετο.

Εκπρόσωπος των Times απάντησε πως ο Τραμπ «προτιμά τις δημοσκοπήσεις που είναι ευνοϊκές για εκείνον και απορρίπτει όσες δεν είναι», επισημαίνοντας ότι η μεθοδολογία των ερευνών του μέσου είναι αυστηρή και αξιόπιστη.

Η υπόθεση Πρέτι και οι πολιτικές συνέπειες

Η υπόθεση του Άλεξ Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι ο 37χρονος «ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά», όμως βίντεο από περαστικούς αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή. Αναλύσεις μεγάλων ΜΜΕ, όπως του CNN και της Wall Street Journal, κατέδειξαν ότι ένας αστυνομικός φέρεται να αφαίρεσε το όπλο του Πρέτι πριν αυτός πυροβοληθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε πολιτική αναταραχή, με Δημοκρατικούς να απειλούν να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και ακόμη και συντηρητικά μέσα, όπως η Wall Street Journal, να ζητούν παύση των επιχειρήσεων της ICE.

Νέα κίνηση στον μηχανισμό μετανάστευσης

Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα στείλει τον «τσάρο των συνόρων», Τομ Χόμαν, στη Μινεσότα, χαρακτηρίζοντάς τον «σκληρό αλλά δίκαιο». Σύμφωνα με τη γραμματέα Τύπου Καρολίν Λίβιτ, ο Χόμαν θα αναλάβει τη διαχείριση των επιχειρήσεων της ICE επιτόπου.