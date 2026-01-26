Ο Γκρεγκ Μποβίνο, επικεφαλής της αστυνομίας των συνόρων των ΗΠΑ, χαρακτηρίζεται από την ακάλυπτη εμφάνισή του και έχει γίνει σύμβολο της σκληρής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ κατά των παράτυπων μεταναστών.

Ο Γκρεγκ Μποβίνο, επικεφαλής της συνοριακής αστυνομίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει γίνει σύμβολο της σκληρής πολιτικής της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους παράτυπους μετανάστες. Ξεχωρίζει επειδή εμφανίζεται με ακάλυπτο πρόσωπο, σε αντίθεση με τους περισσότερους πράκτορες της ICE που επιχειρούν καλυμμένοι.

Ο Μποβίνο συχνά συμμετέχει προσωπικά στις επιχειρήσεις, ρίχνοντας ακόμη και δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών, πάντα με τη στήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, υπερασπίστηκε δημόσια τις ενέργειες των αστυνομικών του.

Οι αντιδράσεις μετά τα περιστατικά στη Μινεάπολη

Σε δηλώσεις του στο CNN, υποστήριξε ότι οι πράκτορες της συνοριακής αστυνομίας είναι τα πραγματικά θύματα, χαρακτηρίζοντας έναν από τους νεκρούς «ύποπτο». Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα βίντεο, ο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτής εντατικής θεραπείας με νόμιμη άδεια οπλοκατοχής, δεν φαίνεται να κρατά όπλο τη στιγμή της σύγκρουσης.

Why is ICE chief Greg Bovino marching through Minneapolis while cosplaying as an SS? pic.twitter.com/QVRtHtDrtD — Suppressed News. (@SuppressedNws1) January 17, 2026

Οι ομοσπονδιακές αρχές ανέφεραν ότι απέτρεψαν πιθανή ανταλλαγή πυρών και ευχαρίστησαν τους πράκτορες για την «αποτελεσματική διαχείριση» του περιστατικού.

Η φιλοσοφία και οι τακτικές του Μποβίνο

Ο καθηγητής μεταναστευτικού δικαίου Σεζάρ Γκαρσία Χερνάντεζ επισημαίνει ότι ο Μποβίνο εφαρμόζει με συνέπεια τη γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ για τις μαζικές απελάσεις. «Μετατρέπει σε πράξη την επιθετική ρητορική υψηλόβαθμων αξιωματούχων, όπως της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και του προέδρου Τραμπ», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την περασμένη χρονιά, ο Μποβίνο διηύθυνε σειρά επιχειρήσεων σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες και το Σικάγο, εφαρμόζοντας την τακτική που αποκαλεί «ενεργώ και καθαρίζω» – γρήγορες συλλήψεις και αποχώρηση πριν την άφιξη διαδηλωτών.

Αμφιλεγόμενες επιχειρήσεις και δηλώσεις

Στις 7 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη, ένας πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ, 37χρονη μητέρα, μέσα στο αυτοκίνητό της. Ο Μποβίνο υπερασπίστηκε επίσης τη σύλληψη ενός πεντάχρονου αγοριού, λέγοντας: «Είμαστε ειδικοί στη διαχείριση παιδιών».

Πρόσφατα, βίντεο τον κατέγραψαν να εκσφενδονίζει δακρυγόνο εναντίον διαδηλωτών στη Μινεάπολη, φωνάζοντας: «Θα ψεκάσω. Υποχωρήστε. Έρχεται το αέριο», ενώ πράσινος καπνός σκέπαζε την περιοχή.

Η δημόσια εικόνα και οι επικρίσεις

Σε αντίθεση με τους πράκτορες που καλύπτουν τα πρόσωπά τους, ο Μποβίνο, απόγονος Ιταλών μεταναστών που μεγάλωσε στη Νότια Καρολίνα, αγαπά το φως και την αντιπαράθεση. Εκτός υπηρεσίας, προτιμά να φορά ένα μακρύ πράσινο παλτό με μεγάλους γιακάδες, που θυμίζει στρατιωτική στολή του Α΄ ή Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Greg Bovino, ICE // Heinrich Himmler, SS pic.twitter.com/tZc6ACiGUY — José Díaz (@horizontelejan) January 18, 2026

Η εμφάνισή του προκάλεσε αντιδράσεις, με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, να σχολιάζει ότι «ο Γκρεγκ Μποβίνο ντύνεται σαν να αγόρασε στολή SS από το eBay». Ο ίδιος απάντησε πως το παλτό προέρχεται από στολή της Border Patrol που διατηρεί πάνω από 25 χρόνια.

Η πολιτική διάσταση

«Προσπαθούν να παρουσιάσουν τους πράκτορες της συνοριακής αστυνομίας και της ICE σαν τη Γκεστάπο ή τους ναζί», υποστήριξε ο Μποβίνο, προσθέτοντας ότι ο Άλεξ Πρέτι ίσως επηρεάστηκε από τέτοιες δηλώσεις. «Μήπως αυτό το άτομο ήταν θύμα, όπως τόσοι άλλοι, αυτής της βίαιης ρητορικής;» διερωτήθηκε.

Σύμφωνα με τον Χερνάντεζ, ο Μποβίνο εκπέμπει ένα σαφές μήνυμα: «Δεν υπάρχει χώρος για διαφωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτή είναι μια τρομακτική προοπτική».