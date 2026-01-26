Ο Φερμίν Λόπεθ και η Μπαρτσελόνα φέρονται να έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Το περασμένο καλοκαίρι ο Ισπανός μεσοεπιθετικός είχε βρεθεί κοντά στην έξοδο από το «Καμπ Νόου», ωστόσο πλέον φαίνεται πως το μέλλον του θα παραμείνει συνδεδεμένο με τους Καταλανούς για πολλά ακόμη χρόνια.

Η προηγούμενη χρονιά είχε φέρει τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα να του προτείνει την αποχώρηση ώστε να ενισχυθούν οικονομικά τα ταμεία της ομάδας, αλλά ο Λόπεθ επέλεξε να μείνει και γρήγορα απέδειξε την αξία του με τις εμφανίσεις του. Μέχρι στιγμής στη σεζόν μετρά 10 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που ώθησε τους Καταλανούς να του προσφέρουν νέο, μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία αφορά δύο χρόνια περισσότερα από το τρέχον συμβόλαιο, ενώ η υπογραφή του επίσημου deal δεν αποκλείεται να γίνει ακόμα και μέσα στην εβδομάδα.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona verbally agree new deal with Fermín López valid until June 2031. Fermín rejected to leave in August and he’s set to sign new deal soon, with salary improved. Could be signed already this week, as @victor_nahe reports. pic.twitter.com/si3Bvfq2vg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026