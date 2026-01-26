Αποφασισμένη να προχωρήσει σε μία ηχηρή μεταγραφική επένδυση εμφανίζεται η Λίβερπουλ, σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκίρα. Οι «Reds» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Άνταμ Γουόρτον, βλέποντας στο πρόσωπό του τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή τα επόμενα χρόνια.

Οι επαφές με την Κρίσταλ Πάλας φέρονται να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ωστόσο το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας. Το συνολικό ποσό της συμφωνίας εκτιμάται πως αγγίζει ή ακόμη και ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που κατατάσσει τη μεταγραφή στις πιο ακριβές στην ιστορία του συλλόγου.

Η Πάλας γνωρίζει καλά την αξία του νεαρού χαφ και δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει χωρίς ένα ισχυρό αντάλλαγμα. Από την άλλη, η Λίβερπουλ δείχνει έτοιμη να επενδύσει, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για ποιοτική ανανέωση στον άξονα.