Δύσκολες στιγμές περνούν οι Μιλγουόκι Μπακς μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πρόσφατη αναμέτρηση με τους Ντένβερ Νάγκετς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σοβαρό πρόβλημα στη γάμπα.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τις αρχικές ανησυχίες, με τον προπονητή της ομάδας, Ντοκ Ρίβερς, να δηλώνει πως ο «Greek Freak» θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Παράλληλα, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής, υπογραμμίζοντας πως η αποθεραπεία θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή.

«Το MRI επιβεβαίωσε όσα υποψιαζόμασταν. Ελπίζουμε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σαφές πλάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος τεχνικός.

Με αυτά τα δεδομένα, η συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στο All-Star Game του Φεβρουαρίου θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη, γεγονός που προσθέτει ακόμη έναν πονοκέφαλο στο στρατόπεδο των Μπακς.

