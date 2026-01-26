Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν είναι πολύ εξωστρεφής στα social media, όμως πάντα στηρίζει τους συνεργάτες του. Η Evangelia, η οποία είναι υποψήφια για να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision, με το τραγούδι “Parea” εμφανίζεται μαζί με τον Νίκο Οικονομόπουλο, ανήρτησε ένα βίντεο με τους δύο τους πολύ εύθυμους να τραγουδάνε το τραγούδι της και να χορεύουν.

Από αυτή την κίνηση καταλαβαίνουμε πως ο τραγουδιστής ενθαρρύνει την Evangelia και είναι μαζί της σε αυτή την προσπάθεια.

Να σημειωθεί πως η Εvangelia θεωρείται από τα φαβόρι και βρίσκεται αρκετά ψηλά στα στοιχήματα του διαγωνισμού.

Αν έχεις την ψήφο του Νίκου Οικονομόπουλου; Αυτό σημαίνει πολλά, μιας και είναι από τους πιο πετυχημένους τραγουδιστές της γενιάς του.

Επίσης, έχει και την στήριξη της Ήβης Αδάμου, με την οποία ανήρτησαν βίντεο επίσης πριν από μερικές μέρες. Η Ήβη Αδάμου είναι επίσης στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου στο Fantasia και τους απολαμβάνουμε, Παρασκευή και Σάββατο.

