Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του 48ου χιλιομέτρου, λόγω κατολίσθησης που σημειώθηκε στην περιοχή των Μεγάρων.

Η διακοπή αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και, σύμφωνα με τις αρχές, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος και απομάκρυνσης των φερτών υλικών.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά από παρακαμπτήριους δρόμους.

Η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, είναι εκείνη που προκάλεσε την κατολίσθηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν τους πολίτες για αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων, πλημμυρών και προβλημάτων στην κυκλοφορία, καλώντας σε προσοχή και περιορισμό των μετακινήσεων όπου είναι δυνατόν.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου ο καιρός παραμένει άστατος, με βροχές και καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου τοπικές βροχές προβλέπονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη, με γρήγορη εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις αυξάνονται και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρώς στα δυτικά.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με βροχές και καταιγίδες που θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι φτάνουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρά στα νότια.

Τέλος, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα.