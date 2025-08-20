Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Θήρας για κατολίσθηση που σημειώθηκε στο πρανές της καλντέρας στην περιοχή Ημεροβίγλι στην Σαντορίνη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, δεν τίθεται θέμα επικινδυνότητας και οποιαδήποτε άλλη αναφορά στο περιστατικό «δημιουργεί παραπλανητική αίσθηση για το γεγονός». «Οι αποκολλήσεις γαιών στα πρανή της καλντέρας δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο, λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής μορφολογίας της Σαντορίνης», τονίζεται.

Η ανακοίνωση για την αποκόλληση χωμάτων στην Σαντορίνη

«Ο Δήμος Θήρας, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, για το συμβάν της αποκόλλησης των χωμάτων που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στα πρανή του Ημεροβιγλίου, ενημερώνει ότι από τις εκτιμήσεις των αρμοδίων προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα επικινδυνότητας. Οποιαδήποτε άλλη αναφορά που προκαλεί λανθασμένες εντυπώσεις και αλλοιώνει την πραγματικότητα δημιουργεί παραπλανητική αίσθηση για το γεγονός.

Διευκρινίζεται ότι στην περιοχή δεν πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες, καθώς κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ισχύει ρητή απαγόρευση εκτέλεσης τέτοιων δραστηριοτήτων.

Οι αποκολλήσεις γαιών στα πρανή της καλντέρας δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο, λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής μορφολογίας της Σαντορίνης. Για την προστασία κατοίκων και υποδομών, όπου υπάρχει ανθρωπογενές περιβάλλον, έχουν τοποθετηθεί φράκτες, δίκτυα και άλλα μέτρα θωράκισης, ενώ για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται πρόσθετες παρεμβάσεις, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου.

Υπογραμμίζεται ότι περιστατικά αυτού του τύπου, αν και μπορεί να προκαλούν εντύπωση, σπάνια εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο.

Η Σαντορίνη εξακολουθεί να είναι ένας ασφαλής και φιλόξενος προορισμός, και οι αρμόδιες αρχές εργάζονται με συνέπεια για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία της εικόνας του νησιού διεθνώς».