Η τραγωδία στα Τρίκαλα έχει συγκλονίσει ολόκλητη την χώρα , μετά την ισχυρή έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκαν στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, η κατάσταση στην πόλη είναι δραματική.

Ο κ. Αρμάγος τόνισε ότι «είναι μια πάρα πολύ κακή μέρα για την πόλη μας, για τους εργαζόμενους. Η κατάσταση είναι τραγική». Όπως περιέγραψε, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε ολόκληρη την πόλη, ενώ «έχει ισοπεδωθεί όλη η μία πτέρυγα του εργοστασίου».

Παράλληλα, σημείωσε πως το Εργατικό Κέντρο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

«Πάντως σαν Εργατικό Κέντρο είμαστε σε επικοινωνία με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, διότι και εμείς ζητάμε να μάθουμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου υπενθύμισε ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Όπως είπε, «έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για να παίρνονται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, να μη γίνονται τόποι εγκλήματος (…) να πηγαίνει ο άνθρωπος για μεροκάματο και να μην ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι (…)».

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το πως ξέσπασε η φονική πυρκαγιά

Ανοιχτά είναι όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή των Τρικάλων. Τα ακριβή αίτια διερευνά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των τεσσάρων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στο φλεγόμενο εργοστάσιο καλούνται για το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης, ενώ στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στη Λάρισα για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μίας ακόμα γυναίκας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν συνολικά 13 άτομα την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Από αυτά, 8 εργαζόμενοι κατάφεραν να απομακρυνθούν και κάποιοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και οι περισσότεροι πήραν εξιτήριο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν εμπνέει ανησυχία.